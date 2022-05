Sommes-nous sur le point d'obtenir une console Sega Dreamcast Mini ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sega pourrait être sur le point d'annoncer une autre console de jeux classique réimaginée dans sa gamme Mini. Et cette fois, il pourrait s'agir de la Sega Dreamcast Mini, dont on parle beaucoup et qui est très demandée.

La Dreamcast Mini fait l'objet de spéculations depuis deux ans, mais Sega n'a pas donné signe de vie depuis.

Mais ces derniers jours, le compte Twitter officiel de Sega Japan a évoqué un "nouveau projet" qui sera annoncé le 3 juin 2022.

Une présentation en direct sera diffusée sur la chaîne YouTube de Sega Japon à 20 heures, heure locale (midi BST).

Ce qui indique qu'il s'agit d'un projet rétro, c'est que Yosuke Okunari fera une apparition. Il est le producteur créatif à l'origine de la stratégie de Sega en matière de jeux rétro, y compris le côté curation de jeux de la Mega Drive Mini.

Il apparaîtra avec Hiroyuki Miyazaki, cadre de Sega, qui a également annoncé la Mega Drive Mini.

Okunari a même déjà laissé entendre que la prochaine console Mini pourrait être une Dreamcast : "Lorsque nous ferons la prochaine, j'ai l'impression que la portée du projet sera beaucoup plus grande, car nous regardons le monde. Je pense... que nous pourrions opter pour un concept proche de la Mega Drive Mini. Si je dois donner des noms, ce pourrait être une SG-1000 Mini ou une Dreamcast Mini", a-t-il déclaré en 2020.

Le producteur a même expliqué pourquoi cela a pris autant de temps : "Nous ne pourrons pas la sortir à cette époque l'année prochaine ou deux ans après la Mega Drive Mini. Nous ne pouvons pas la fabriquer aussi rapidement".

Nous vous en dirons plus au fur et à mesure que nous entendrons des informations supplémentaires.

Écrit par Rik Henderson.