Sentez comme une icône du jeu avec les nouvelles eaux de Cologne de Sega

(Pocket-lint) - Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemble Sonic - ou, du moins, sur quoi le hérisson bleu vaporise avant daller à un rendez-vous, cest maintenant votre chance dobtenir une réponse appropriée.

Sega vient de lancer trois nouvelles eaux de Cologne, chacune ayant pour thème lune de ses franchises les plus emblématiques, afin que les joueurs puissent vraiment sappuyer sur leur engagement et sentir comme leur série de choix.

Ça sent comme si quelque chose de nouveau venait datterrir !



Présentation de la Cologne unisexe Yakuza, Shenmue et Sonic the Hedgehog de @numskulldesigns !



Avec trois parfums géniaux, quel est votre préféré ?



https://t.co/aGsHocGJ5e | https://t.co/A1kRpyLrcf pic.twitter.com/2yrzFOxADm – SEGA Shop Europe (@SegaShopEurope) 18 novembre 2021

De Sonic, vous obtenez donc "Blue Blur" , un mélange de parfums dagrumes, notamment de citron, de pamplemousse, de citron vert et plus encore - clairement destiné à évoquer la fraîcheur et la vitesse dune scène de la Green Hill Zone.

"Bourbon and Smoke" représente la série Yakuza de longue date, qui a des notes de chêne, de bois de cèdre et de bourbon fumé comme son nom lindique, évoquant des accords en coulisses plutôt que dénormes bagarres de beat-em-up.

Enfin, Shenmue, le favori des fans, obtient « Tobacco and Gold » , avec une infusion de cardamome, de bergamote et de tout autre tabac doré.

Chacun est disponible en pré-commande directement auprès de Sega dès maintenant, pour 29,99 £ avant un lancement en décembre, donc si lun dentre eux semble valoir la peine de prendre un coup de pied, passez votre commande maintenant.