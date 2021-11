Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sega et Feral Interactive sortiront le très apprécié console et PC classique Alien: Isolation sur mobile en décembre.

Le titre dhorreur de survie a été décerné le jeu de lannée lors des Pocket-lint Awards 2014 et il tient toujours bien aujourdhui.

Maintenant, il arrive sur iOS et Android, avec tout le contenu téléchargeable inclus, comme les packs dextension Last Survivor et Crew Expendable.

Feral Interactive a géré le port mobile, ayant très habilement amené dautres grandes franchises de jeux sur iOS et Android ces derniers temps. Ses conversions Company of Heroes et XCOM 2 sont des points forts particuliers.

Alien : Isolation vous charge de prendre le contrôle dAmanda Ripley, la fille dEllen, qui doit découvrir ce qui est arrivé aux habitants de la station spatiale Sébastopol. Et, nous navons pas besoin démettre une alerte spoiler pour vous dire quil sagit dun extraterrestre éponyme.

Cependant, il y a tellement de choses en plus, et nous devons dire que cest lun des jeux les plus tendus auxquels nous ayons joué au cours de la dernière décennie. Nous avons même pu jouer une démo sur un Oculus Rift qui nous a laissés à bout de souffle - non, vraiment.

La version iOS est désormais disponible en pré-commandeici . Vous pourrez également bientôt enregistrer votre intérêt pour la version Android.

Il sortira le 16 décembre 2021 au prix de 14,99 $ / 14,99 € / 12,99 £.