Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Peux-tu le croire? Sonic the Hedgehog, le hérisson bleu préféré (et le seul) de tout le monde, aura 30 ans. Le gros 3-0 est juste au coin de la rue.

Pour célébrer, Sega organise un événement de diffusion en direct du 30e anniversaire. Alors, quand et comment pouvez-vous le regarder et, peut-être plus important encore, que pouvez-vous attendre de Sonic dans un proche avenir?

Le livestream aura lieu le 27 mai. Voici les heures locales pour un public international:

09h00 PT (côte ouest des États-Unis)

12h00 ET (côte est des États-Unis)

17:00 BST (Royaume-Uni)

18h00 CEST (Europe de lOuest)

01:00 JST (Japon - le 28 mai)

Un simple Tweet du compte officiel de Sonic the Hedgehog donne deux liens pour regarder lévénement.

Quelquun a-t-il dit des nouvelles?



Connectez-vous à 9h PT le 27/05 pour un premier aperçu de certains des projets, partenariats et événements de notre célébration # Sonic30e! pic.twitter.com/rd4RpyVWFj - Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 25 mai 2021

Votre choix se fait via YouTube ou via Twitch .

Quel que soit le flux que vous sélectionnez, les deux afficheront "un premier aperçu de certains [des] projets, partenariats et événements à venir pour célébrer le 30e anniversaire de Sonic!".

Alors quest-ce que cela signifie exactement? Eh bien, la rumeur veut que Sega annoncera le prochain grand jeu Sonic the Hedgehog.

De plus, nous savons que le deuxième film Sonic est en cours de production, qui devrait apparaître dans les cinémas en avril 2022.

Et, bien sûr, il existe un énorme catalogue arrière de titres Sonic qui, nous le soupçonnons, seront regroupés dans une collection ultime - afin que vous puissiez revivre les meilleurs moments de ces 30 dernières années.

Assurez-vous de vous connecter pour savoir quels goodies nous attendent tout au long de lannée à venir et au-delà.

Écrit par Mike Lowe.