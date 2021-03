Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Ce nest vraiment une nouvelle pour personne que les mini-consoles ont fait fureur ces dernières années - la plupart des grands noms historiques comme Nintendo et Sony ont rencontré un grand succès avec des versions rétro miniatures de leurs anciennes consoles.

Sega na pas été différent, mais sa dernière version ressemble à la surface à probablement sa plus niche à ce jour, larmoire darcade Astro City Mini, qui a été lancée au Japon à la fin de 2020.

Maintenant, la console semble venir également aux joueurs occidentaux, car Sega sassocie à Limited Run Games pour publier un assez petit lot aux clients aux États-Unis, ou à toute personne souhaitant limporter.

Les mini-consoles tomberont plus tard cette semaine, le vendredi 26 mars, vous feriez donc bien de mettre la liste en signet et de vous fixer un rappel, car ces choses peuvent avoir tendance à disparaître rapidement en raison de la valeur à collectionner et du pouvoir de la nostalgie.

Il y aura 3500 unités au total, selon Limited Run Games, alors attendez-vous à un peu de bunfight pour en obtenir un!

