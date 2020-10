Sega Dreamcast Mini pourrait être sa prochaine sortie sur console rétro

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sega pourrait suivre son Mega Drive Mini et le Game Gear Micro uniquement au Japon avec une version mini console rétro de la Dreamcast.

La console de la fin des années 90 na peut-être pas réussi à concurrencer dabord la PlayStation dorigine, puis la PS2, et na survécu que trois ans au total, mais elle est toujours très appréciée par tous ceux qui en ont déjà eu ou joué.

Donc, le fait quune version mini soit dans les pensées de Sega sera sans aucun doute très bien accueilli.

Sadressant au magazine japonais Famitsu, le producteur créatif de Sega, Yosuke Okunari, a révélé que, non seulement la société souhaite fabriquer une autre machine miniature comme la Mega Drive Mini (AKA Genesis Mini aux États-Unis), mais cela pourrait bien être le tour de Dreamcast. Et, quil sagira plus probablement dune version mondiale plutôt que localisée.

«Pour la prochaine Mini, nous considérons tout ce qui a été imaginé par tout le monde», a-t-il expliqué.

«Quand nous ferons le prochain, je sens que la portée du projet sera beaucoup plus grande à mesure que nous contemplons le monde. Je pense ... que nous pouvons adopter un concept proche du Mega Drive Mini. Si je dois dire quelques noms , cela peut être une SG-1000 Mini ou une Dreamcast Mini. "

Cependant, ne vous attendez pas à ce quil arrive sur le marché ce Noël. Ou même le suivant.

"Nous ne pourrons pas le sortir à ce moment lannée prochaine ou deux ans après le Mega Drive Mini. Nous ne pouvons pas le faire aussi rapidement", a-t-il ajouté.

Une chose est sûre, les fans de la Sega Saturn nont pas besoin de retenir leur souffle.

Écrit par Rik Henderson.