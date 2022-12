HDR10+ pour les jeux

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé que sa norme d'image HDR10+ allait s'étendre aux jeux et aux services IPTV dans les mois à venir.

Après avoir déjà ajouté la variante HDR10+ spécifique aux jeux à certains de ses propres moniteurs et téléviseurs sortis cette année, d'autres fabricants et marques, comme Nvidia, l'adoptent également. Les développeurs de jeux n'ont pas encore indiqué s'ils prendront en charge le HDR10+, mais une fois que le matériel sera facilement disponible, il n'y a aucune raison de ne pas le faire.

La norme d'image HDR concurrente, Dolby Vision, est déjà prise en charge par les consoles Xbox et certains jeux la proposent en option.

HDR10+ est une extension de la norme d'image commune HDR10 utilisée par de nombreux jeux et films. La technologie HDR (High Dynamic Range) permet à un écran d'afficher un spectre de couleurs plus large, ainsi qu'une luminosité et un contraste accrus, par rapport aux images standard. Toutefois, avec la norme HDR normale, les métadonnées de l'image sont appliquées à l'ensemble du contenu, de sorte que, bien qu'elle semble plus vivante et plus précise, elle ne tient pas compte des besoins de différents lieux ou scènes, par exemple.

Le système HDR10+ est plus dynamique que cela. Il adapte les métadonnées image par image, garantissant que les scènes les plus claires sont plus éclatantes, tandis que les scènes plus sombres ont des niveaux de noir plus profonds, sans écraser les détails. Il est similaire au Dolby Vision à cet égard.

Nvidia a récemment annoncé que ses dernières cartes graphiques RTX et GTX prendront en charge le HDR10+, tandis qu'Apple prend également en charge la norme sur son nouveau boîtier Apple TV 4K (plus l'application Apple TV sur les téléviseurs Samsung).

Certains autres fabricants de téléviseurs proposent également le HDR10+ sur leurs appareils, sous licence de Samsung, comme Philips et Panasonic.

Écrit par Rik Henderson.