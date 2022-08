Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé que son moniteur de jeu géant incurvé 4K de 55 pouces, Odyssey Ark, était disponible en précommande.

Samsung a levé le voile sur une sorte de bête, et nous sommes presque certains que vous n'aurez jamais vu un moniteur comme celui-ci auparavant. Proposé au prix exorbitant de 3 499,99 dollars, le dernier écran incurvé de la marque Odyssey est probablement appelé Odyssey Ark parce qu'il a à peu près la taille d'un grand navire en bois. Au-delà de sa taille, sa caractéristique phare est que son écran de 55 pouces peut être tourné de 90 degrés pour être utilisé en mode portrait. Oui. Vraiment.

Si vous choisissez de précommander l'Odyssey Ark avant le lundi 12 septembre 2022, Samsung vous offrira une carte cadeau de 200 $ à utiliser dans sa boutique en ligne. Best Buy et Newegg proposent une offre similaire, en offrant une carte cadeau d'une valeur de 200 $ à ceux qui précommandent. Les cartes-cadeaux ne peuvent être utilisées que pour un achat séparé. Samsung n'a pas communiqué de date de sortie officielle, mais Newegg a indiqué que les livraisons commenceront le 12 septembre. N'oubliez pas non plus : Si vous avez réservé l'Odyssey Ark au mois d'août, Samsung vous offre une réduction supplémentaire de 100 $ sur le prix de l'appareil grâce à une remise instantanée lors de l'achat sur la boutique en ligne de la société.

Voir Odyssey Ark : Samsung | Newegg | Best Buy

Dans le paysage, Odyssey Ark est conçu pour vous immerger dans votre jeu, en occupant tout votre champ de vision pour vous aider à vous sentir plus proche de l'action. Il est clair que Samsung ne le considère pas uniquement comme un moniteur de jeu, puisque le mode portrait offre une grande surface pour le multitâche. Contrairement à de nombreux autres moniteurs incurvés, il présente un rapport d'aspect 16:9 (et non un rapport ultra-large 32:9) et un écran Quantum Dot Mini LED monté sur un support réglable en hauteur.

