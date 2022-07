Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung a rejoint plusieurs autres grandes marques en créant son propre "espace" dans Roblox. Elle a lancé Space Tycoon sur la plateforme de métavers.

Décrit comme un terrain de jeu virtuel, Space Tycoon permet aux visiteurs de jouer à des jeux et de construire leurs propres produits Samsung pour les partager avec d'autres joueurs de la "génération Z".

Le jeu se déroule dans une station spatiale, avec son propre laboratoire de recherche pour examiner les derniers produits Samsung. Il y a trois zones de jeu : la zone d'exploitation minière pour trouver des ressources, le laboratoire pour la fabrication de produits et une boutique pour les achats en jeu.

Les produits pouvant être fabriqués à partir des ressources trouvées dans la zone d'exploitation minière comprennent des téléphones mobiles, des téléviseurs et des appareils ménagers. Certains de ces appareils peuvent également être transformés dans le jeu en quelque chose d'autre, comme un sac ou un scooter.

Le jeu est lancé en 14 langues, et de nouvelles fonctionnalités, telles que l'interaction avec l'utilisateur et les fêtes virtuelles, seront ajoutées ultérieurement.

"Space Tycoon est conçu pour être un terrain de jeu où de nombreux clients peuvent expérimenter les possibilités illimitées des espaces virtuels", a déclaré le vice-président exécutif de Samsung, Jinsoo Kims.

"Nous voulions donner à nos clients de la génération Z une chance d'expérimenter les produits Samsung d'une manière qu'ils n'ont jamais fait auparavant. Nous continuerons à présenter des contenus qui peuvent offrir des expériences numériques plus significatives et plus divertissantes à nos clients actuels et futurs."

Écrit par Rik Henderson.