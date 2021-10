Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Se procurer une PlayStation 5 est peut-être encore rare comme des dents de poule, mais si vous avez la puissante console de Sony, il y a de fortes chances que vous ayez déjà rempli son disque dur interne avec des tas de goodies de jeu.

Cela signifie que vous aurez besoin dun SSD pour étendre le stockage de la console – une fonctionnalité qui a mis longtemps après le lancement à être éclairée par le fabricant japonais – et il ny a pas un grand nombre doptions sur le marché en ce moment.

Samsung, cependant, vient de dévoiler son SSD 980 Pro avec dissipateur thermique, ce qui évite davoir à installer séparément le disque et le dissipateur thermique, comme lexigent certaines solutions.

Le 980 Pro, qui doit être lancé le 29 octobre, remplit plus que les exigences de vitesse de Sony, offrant des vitesses de lecture de 7 000 Mo/s et des vitesses décriture de 5 100 Mo/s, ce qui est nécessaire pour établir une liaison avec le préinstallé ultra-rapide de la PS5. SSD et certains des chargements rapides sophistiqués quil peut fournir, comme dans Ratchet & Clank: Rift Apart .

Cependant, vous devrez payer pour le privilège de ce stockage supplémentaire, avec des prix commençant à 249,99 $ pour 1 To, ou 449,99 $ pour la variante 2 To, ce qui équivaut presque à acheter à nouveau une autre PS5. Le prix du jeu, hein ? Les prix au Royaume-Uni et dans lUE nont pas encore été révélés.