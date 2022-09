Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Rockstar a pris la parole sur Twitter pour répondre à une importante fuite de code et d'éléments de Grand Theft Auto 6, qui s'est répandue sur Internet au cours du week-end.

Le studio a publié une déclaration confirmant que la fuite était due à une "intrusion dans le réseau" et qu'elle incluait des "premières séquences de développement" du prochain GTA. Le studio a également exprimé sa déception quant au fait que le jeu tant attendu ait été montré sous cette forme.

"Nous avons récemment été victimes d'une intrusion dans notre réseau, au cours de laquelle un tiers non autorisé a accédé illégalement à nos systèmes et y a téléchargé des informations confidentielles, notamment des séquences de développement du prochain Grand Theft Auto.

"Pour l'instant, nous ne prévoyons pas d'interruption de nos services de jeu en direct ni d'effet à long terme sur le développement de nos projets en cours."

La meilleure nouvelle est que, même si cela a été un moment difficile pour le studio, Rockstar va poursuivre le développement du jeu. Il révélera des images officielles et des détails "lorsqu'il sera prêt".

Un message de Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8- Rockstar Games (@RockstarGames) 19 septembre 2022

"Nous sommes extrêmement déçus que des détails sur notre prochain jeu soient partagés avec vous tous de cette manière. Notre travail sur le prochain jeu Grand Theft Auto se poursuivra comme prévu et nous sommes toujours aussi déterminés à vous offrir, à vous, nos joueurs, une expérience qui dépasse vraiment vos attentes", ajoute le communiqué.

"Nous vous tiendrons bientôt au courant et, bien sûr, nous vous présenterons le prochain jeu lorsqu'il sera prêt. Nous tenons à remercier tout le monde pour leur soutien continu dans cette situation."

La fuite a commencé à gagner du terrain le dimanche 18 septembre, avec plus d'une heure de séquences présumées de GTA 6 apparues en ligne. Take Two a envoyé des avis de retrait à chaque fois qu'elle est apparue.

Parmi les détails qui ont été révélés, citons le cadre - Vice City - et le fait que deux protagonistes principaux ont été montrés, dont un personnage féminin jouable pour la première fois.

De nombreux autres développeurs et éditeurs de jeux ont exprimé leur soutien à Rockstar au cours des derniers jours.

