Voici le remake de GTA : Vice City que nous aurions dû avoir.

(Pocket-lint) - En 2021, nous avons eu droit à une remasterisation de trois jeux classiques de Grand Theft Auto - Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas - mais cette soi-disant"Definitive Edition" était un malheureux mélange de bugs et de déceptions.

La remasterisation a été réalisée par Grove Street Games et, à sa sortie, elle a fait l'objet de critiques généralement défavorables sur les différentes plateformes sur lesquelles elle était disponible.

Hélas, l'édition définitive nous a laissé sur notre faim, ainsi que les fans de la série. Aujourd'hui, une nouvelle bande-annonce montre à quoi Grand Theft Auto : Vice City aurait pu ressembler.

La bande-annonce réalisée par un fan montre à quoi pourrait ressembler un véritable remaster de GTA Vice City sur du matériel de jeu moderne comme les PC, la PlayStation 5 et les consoles Xbox série X/S. Elle a été créée par TeTuber. Elle a été créée par le YouTuber TeaserPlay et réalisée à l'aide du moteur de jeu Unreal Engine 5.

UE 5 a déjà été utilisé pour créer quelques visions impressionnantes de ce qui est possible avec le dernier moteur de jeu d'Epic Games. Nous avons vu l'incroyable démo de Matrix Awakens et d'autres vues étonnantes de l'avenir du jeu. Cette création d'un fan nous montre à quoi aurait pu ressembler GTA : Vice City et nous donne envie de le voir en vrai.

TeaserPlay a trouvé que c'était une bonne démonstration de ce qui est possible avec Unreal Engine 5 :

"J'ai utilisé Lumen pour le rendu et mon but en faisant cette vidéo était de montrer à quel point Unreal Engine 5 est puissant pour faire des jeux sandbox et à quoi devrait ressembler la version remasterisée de GTA Vice City."

Bien sûr, il ne s'agit que d'un concept et non d'une bande-annonce pour un véritable jeu à venir, mais cela nous remplit quand même de sentiments chaleureux et heureux.

Cette vision de GTA : Vice City arrive également peu de temps après la triste nouvelle du décès de Ray Liotta, qui incarnait le protagoniste de Vice City, Tommy Vercetti. Mais au moins, c'est un bel hommage qui lui est rendu.

Comme si ce teasing n'était pas suffisant, TeaserPlay a également réalisé un concept pour San Andreas :

Écrit par Adrian Willings.