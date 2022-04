Max Payne 1&2 Remake : voici tout ce que nous savons jusqu'à présent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Remedy Entertainment refait ses jeux Max Payne classiques pour les consoles et PC de la génération actuelle.

Développés en partenariat avec le détenteur de la propriété intellectuelle Rockstar , les nouveaux jeux seront fusionnés en un seul titre et, même si nous ne verrons peut-être pas le résultat avant un an ou deux, il est déjà très attendu, tel est l'amour pour la franchise.

Voici tout ce que nous savons sur le remake de Max Payne jusqu'à présent.

C'est le début du développement des jeux Max Payne refaits. Le développeur original Remedy a approché Rockstar avec l'idée de créer un nouveau jeu unique combinant Max Payne et Max Payne 2: The Fall of Max Payne, ce que Rockstar a accepté.

"Nous étions ravis lorsque nos amis de longue date de Remedy nous ont approchés pour refaire les jeux originaux de Max Payne", a déclaré le fondateur de Rockstar, Sam Houser.

"Nous sommes de grands fans du travail que l'équipe de Remedy a créé au fil des ans, et nous avons hâte de jouer à ces nouvelles versions."

Le nouveau jeu sera créé dans le propre Northlight Engine de Remedy - le moteur de jeu derrière les excellents Control et Quantum Break du studio.

"Max Payne a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de tout le monde chez Remedy, et nous savons que des millions de fans dans le monde ressentent la même chose", a déclaré le PDG du développeur, Tero Virtala.

"Nous sommes extrêmement ravis de travailler à nouveau avec nos partenaires de Rockstar Games pour avoir la chance de faire revivre l'histoire, l'action et l'atmosphère des jeux Max Payne originaux aux joueurs d'une nouvelle manière."

Il a été confirmé que le jeu Max Payne réinventé sera disponible surPlayStation 5 , Xbox Series X /S et PC. Il n'y aura pas de versions de dernière génération.

Aucun port Nintendo Switch n'a été annoncé à ce jour.

Max Payne a été une révélation lors de sa sortie originale en 2001. L'aventure d'action à la troisième personne utilisait un superbe mécanisme de temps de balle qui ralentissait les échanges de tirs en cas de besoin.

Il nous a également présenté le héros éponyme, un ancien officier du NYPD en panne qui voulait venger sa femme et son enfant assassinés. Le thème néo-noir se poursuit dans le deuxième jeu, Payne étant désormais chargé de vaincre une mystérieuse cabale appelée Inner Circle.

Il y a des thèmes mystiques et cultes partout, avec un ton plus sombre que le Max Payne 3 développé par Rockstar.

Considérant qu'il n'est actuellement qu'en phase de développement de concept, aucune date de sortie n'a été annoncée.

Il est peu probable qu'il soit disponible avant la fin de 2023 au plus tôt - plus probablement en 2024.

Il n'y a pas de plans actuels pour remasteriser Max Payne 3, bien que nous serions surpris si Rockstar lui-même ne travaille pas à mettre le jeu Xbox 360, PS3 aux normes modernes pour sortir à peu près au même moment que le remake.

Écrit par Rik Henderson.