Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Grand Theft Auto Online a obtenu de nouvelles versions fantaisie de nouvelle génération sur PlayStation 5 et Xbox Series X / S en mars 2022, et Rockstar en a profité pour lancer également un nouveau service nommé GTA Plus.

Le programme d'adhésion est exclusif à ces nouvelles plateformes et permet aux joueurs de bénéficier d'une gamme d'avantages, que nous avons détaillés en détail ci-dessous, alors lisez la suite pour découvrir tous les faits clés.

Heureusement, il n'y a qu'un seul niveau d'adhésion pour GTA Plus, et son prix est de 5,99 $ par mois. Nous n'avons pas encore de confirmation de combien cela coûtera dans l'UE et au Royaume-Uni, mais nous ne pouvons pas imaginer qu'il variera trop de ce nombre lors de son lancement le 29 mars 2022.

Présentation de GTA+ pour GTA Online.



Un nouveau programme d'abonnement exclusivement sur PS5 et Xbox Series X|S - offrant un accès facile à une gamme d'avantages précieux pour les nouveaux joueurs et les joueurs de longue date sur les consoles de dernière génération.



Lancement le 29 mars : https://t.co/t9DyrLap1W pic.twitter.com/gz4UXzCfxf – Jeux Rockstar (@RockstarGames) 25 mars 2022

Vous ne pouvez pas acheter plus d'un mois à l'avance pour le moment, et il y aura une facturation récurrente par défaut (que vous pouvez désactiver), il s'agit donc d'une offre mensuelle.

Jusqu'à présent, une seule chose est confirmée comme étant une constante chaque mois sur GTA Plus - vous recevrez une livraison mensuelle de 500 000 GTA $ dans le jeu à dépenser pour ce que vous voulez.

En dehors de cela, les avantages varieront chaque mois, avec des récompenses uniques pour les membres que vous ne pouvez pas obtenir ailleurs, et vous devrez les réclamer en ligne avant la fin du mois pour en profiter.

Pour avoir une idée de ce qui est proposé, voici ce que Rockstar dit offrir pour le tout premier mois de GTA Plus, à partir de son article de blog sur le service :

500 000 $ GTA versés automatiquement sur votre compte bancaire Maze.

automatiquement sur votre compte bancaire Maze. Le Principe Deveste Eight - ainsi qu'une mise à niveau gratuite des travaux spéciaux de Hao avant qu'il ne soit mis à la disposition du grand public - plus les livrées HSW Orange Trip et HSW CMYK Glitch. L' Auto Shop situé à La Mesa, présente un assortiment de mises à jour du gameplay de Los Santos Tuners. Les propriétaires actuels d'Auto Shop peuvent déménager à La Mesa sans frais supplémentaires.

- ainsi qu'une mise à niveau gratuite des travaux spéciaux de Hao avant qu'il ne soit mis à la disposition du grand public - plus les livrées HSW Orange Trip et HSW CMYK Glitch. L' situé à La Mesa, présente un assortiment de mises à jour du gameplay de Los Santos Tuners. Les propriétaires actuels d'Auto Shop peuvent déménager à La Mesa sans frais supplémentaires. Annulation des frais d' adhésion au LS Car Meet . Les membres actuels du LS Car Meet avec GTA+ recevront un remboursement de 50 000 GTA$ pendant cette période d'événement.

. Les membres actuels du LS Car Meet avec GTA+ recevront un remboursement de 50 000 GTA$ pendant cette période d'événement. Les propriétaires de yachts peuvent passer au Aquarius Super Yacht sans frais supplémentaires.

sans frais supplémentaires. Le T- shirt Frog Gussét et le haut et short de basket Broker Prolaps automatiquement ajoutés à votre garde-robe.

automatiquement ajoutés à votre garde-robe. La livrée du convoyeur pour le Mammoth Avenger, le HVY APC et le TM-02 Khanjali.

pour le Mammoth Avenger, le HVY APC et le TM-02 Khanjali. Une sélection de peintures et d'emblèmes gratuits pour l'Auto Shop.

GTA$ et RP multipliés par 3 sur la série de courses Special Works de Hao .

. 2X Car Meet Rep sur la série Street Race .

Si vous êtes un joueur passionné ou juste un nouvel arrivant qui cherche à prendre une longueur d'avance, c'est une gamme de bonus qui pourraient être très utiles, bien que le temps nous dira quels autres avantages viendront dans les mois à venir.

Écrit par Max Freeman-Mills.