GTA 5 pour PS5 et Xbox Series X/S sera à 50 % de réduction au lancement

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La version nouvelle génération de Grand Theft Auto 5 est dans quelques jours, avec une date de lancement du 15 mars 2022, mais il semble qu'il y aura une bonne affaire pour inciter à l'achat dès sa sortie.

Revue de Grand Theft Auto V : Carnage total

Quelques listes de magasins pour le jeu ont été mises en ligne et brossent un tableau assez déroutant.

Sur PlayStation, le prix est très impressionnant, à 8,75 £ ou 9,99 $ pour le mode histoire et GTA Online pendant la période de lancement. Rockstar a des liens promotionnels avec PlayStation, qui sont probablement à l'origine de l'avantage qu'il a sur le prix, et le package des deux jeux sur PS5 sera au prix de 34,99 £ ou 39,99 $ à la fin de la période promotionnelle.

GTA Online à lui seul, en revanche, est actuellement coté à 8,99 £ sur le Xbox Store et atteindra son prix à temps plein de 17,99 £ le 14 juin. Le prix permanent du mode histoire sera également de 17,99 £ ou 19,99 $ sur Xbox. Tout comme sur PS5, vous pourrez plus tard obtenir un package des deux jeux pour 34,99 £ ou 39,99 $.

Obtenez des prix incroyables sur des jeux numériques comme FIFA 22 sur Gamivo Par Pocket-lint International Promotion · 13 Octobre 2021 Ce brillant magasin propose à la vente des clés numériques pour tous les plus grands jeux.

GTA Online sera gratuit pendant les trois premiers mois après son lancement sur PS5 si vous avez PlayStation Plus, une bonne affaire si l'on considère qu'il n'y a pas d'équivalent sur Xbox.

Au fur et à mesure des systèmes de tarification, c'est l'un des plus chaotiques dont nous nous souvenions avoir rencontré, ce qui n'est pas aidé par la séparation entre le mode Histoire et GTA Online pour le lancement, il vaut donc la peine de vérifier que vous obtenez le bon prix avant vous Pré-commander.

Écrit par Max Freeman-Mills.