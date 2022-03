Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le lancement désastreux de Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition (encore quelques mois plus tard) du point de vue des performances est lentement corrigé par des mises à jour et des correctifs, et le dernier apporte une énorme liste de modifications et de modifications.

Le correctif, étiqueté comme version 1.04 dans les notes détaillées que vous pouvez consulter ici , est désormais disponible sur toutes les plates-formes et donc disponible au téléchargement et à l'installation.

Quelle que soit la version sur laquelle vous jouez, vous devriez voir des performances et une stabilité sensiblement meilleures, et cela s'appliquera également si vous exécutez le jeu en mode performance ou qualité sur certaines consoles.

Comme on pouvait s'y attendre, les notes de mise à jour sont granulaires, vous ne voudrez peut-être pas toutes les lire, mais il y a aussi beaucoup de changements de texture et de mises à jour, dont beaucoup visent à restaurer certains des gags visuels que la résolution et le lissage améliorés de la trilogie avait accidentellement tué.

Il existe également des ajustements de collision pour vous assurer que vous ne pouvez pas tomber à travers la carte ou passer à travers des objets durs aussi souvent, et chaque jeu a des changements visuels révélateurs, comme les feux de circulation de Vice City s'allumant correctement.

Étant donné que Rockstar a présenté des excuses pour l'état des jeux remasterisés peu de temps après leur sortie, et en gardant à l'esprit que leurs performances ne les ont pas empêchés de vendre en grand nombre, nous nous attendons à ce que ce soit la dernière d'une série de mises à jour supplémentaires pour viens.

Écrit par Max Freeman-Mills.