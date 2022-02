Rockstar confirme qu'il fonctionne sur GTA 6

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rockstar a publié une mise à jour bienvenue sur ses plans pour quelques jeux, mais le plus gros titre de sa mise à jour communautaire est clair : il fonctionne actuellement sur GTA 6.

L'énorme développeur reconnaît que la "longévité sans précédent de GTA V" signifie que l'écart entre les versions complètes de la série s'est étiré au cours des dernières années, mais que cela s'explique en partie par sa volonté de surpasser véritablement son travail sur le cinquième jeu.

Cette barre a apparemment été atteinte, car elle confirme que "le développement actif pour la prochaine entrée de la série Grand Theft Auto est bien avancé", avec plus de nouvelles, espérons-le, dans un avenir relativement proche via ses canaux officiels.

Beaucoup d'entre vous ont posé des questions sur une nouvelle entrée dans la série Grand Theft Auto.



Avec chaque nouveau projet, notre objectif est toujours d'aller considérablement au-delà de ce que nous avons livré précédemment. Nous sommes ravis de confirmer que le développement actif de la prochaine entrée de la série est en cours. – Jeux Rockstar (@RockstarGames) 4 février 2022

Si vous espériez quelque chose de plus concret que cela, vous sortirez de l' article de blog complet déçu, mais c'est formidable d'entendre que le jeu arrive effectivement. Le dernier jeu complet de Rockstar, Red Dead Redemption 2 , était après tout une réalisation époustouflante, vous vous attendez donc à ce que GTA 6 soit tout aussi époustouflant, mais sur la technologie de nouvelle génération.

Nous devrons attendre pour en savoir plus sur GTA 6, qu'il s'agisse de détails sur un paramètre possible ou sur qui vous pourrez jouer, mais en attendant, Rockstar a également de nombreux projets pour GTA Online et a confirmé que la PS5 et les versions Xbox Series X/S de GTA 5 arriveront le 15 mars 2022.

Écrit par Max Freeman-Mills.