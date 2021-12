Les versions physiques de GTA Trilogy Definitive Edition repoussées pendant que les jeux sont corrigés

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Juste après avoir publié une première mise à jour majeure pour la version numérique de son package, Rockstar a retardé la sortie des versions physiques de Grand Theft Auto The Trilogy Definitive Edition.

Les jeux ont été lancés numériquement début novembre et ont suscité une tempête de critiques grâce à leur état de buggy presque à couper le souffle, et Rockstar na pas mis longtemps à présenter des excuses et à rétablir les versions originales des jeux dans les vitrines numériques.

Il sest engagé à corriger les trois titres, et le premier gros patch a fait beaucoup de travail pour stabiliser leurs performances et corriger certains des bugs les plus flagrants. Cela inclut, par exemple, lajout de loption de brume lorsque vous êtes en hauteur à San Andreas, pour éviter de voir tout le monde du jeu et la skybox en une seule fois.

Diverses fautes dorthographe sur les enseignes des magasins, les erreurs de continuité de la cinématique et plus encore sont également corrigées. Cependant, il semble que Rockstar hésite à juste titre à publier les versions de disque avec la version buggy originale du jeu.

Les dates de sortie des versions physiques de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ont changé.



Xbox Series X / Xbox One et PS4 sortiront désormais le 17 décembre. La version Nintendo Switch arrivera début 2022.



Vérifiez la disponibilité auprès de votre détaillant local. pic.twitter.com/6avP8yp6la – Rockstar Games (@RockstarGames) 30 novembre 2021

Alors que la sortie des versions Xbox et PlayStation du jeu na glissé que de 10 jours, la version Switch a été repoussée à lannée prochaine, reflétant ses performances de moins en moins bonnes, même par rapport à la puissance réduite de la console de Nintendo.

En réalité, cest le genre de délai qui est tout à fait pour le mieux - les personnes achetant au format physique préféreraient probablement avoir une expérience plus stable que dobtenir le jeu une semaine plus tôt, dans la plupart des cas, et cela devrait, espérons-le, aider à cela.

