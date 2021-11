Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rockstar nous a montré les premières captures décran de son dernier titre, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition , fonctionnant sur Nintendo Switch.

Le jeu a fière allure avec ses nouvelles textures à haute résolution, tout en conservant le charme caricatural de la version originale. Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Switch, qui ont peut-être été curieux de savoir à quoi ressembleront les remasters sur du matériel avec un peu moins de puissance.

Les captures décran montrent CJ de GTA San Andreas échappant à une poursuite policière, les propriétés en bord de mer de Vice City, Claude de GTA III marchant dans les rues de ChinaTown et Tommy Vercetti avec Ken Rosenberg.

La trilogie sera lancée le 11 novembre 2021 pour Xbox Series X et S, Xbox One, PS5 , PS4, Switch et PC via le Rockstar Games Launcher. Les précommandes numériques via le Microsoft Store ou le Nintendo eShop permettent aux joueurs de commencer à précharger le jeu avant le lancement. Les joueurs PC doivent attendre le jour du lancement pour télécharger.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition coûtera 54,99 £ au Royaume-Uni et 59,99 $ aux États-Unis.

Les abonnés Xbox Game Pass pourront jouer à la partie GTA: San Andreas du jeu dès le premier jour, tandis que le segment Grand Theft Auto III Definitive Edition arrivera sur Playstation Now un peu plus tard, le 7 décembre 2021.