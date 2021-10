Dr Dre ferait de la musique pour GTA 6

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Nous aimons entendre des nouvelles sur les jeux par le biais de sources quelque peu inhabituelles, et directement de la bouche de Snoop Dogg en est certainement une que vous pouvez classer dans cette catégorie.

Dans une nouvelle interview avec Rolling Stone , Snoop a largué la bombe quil a entendue du Dr Dre selon laquelle ce dernier travaille sur de la musique à sortir ou à figurer sur un nouveau jeu Grand Theft Auto.

Maintenant, cest quelque chose que vous devriez prendre avec une bonne pincée de sel, car bien que cela puisse être une confirmation que Rockstar travaille sur une bande originale ambitieuse pour éventuellement sassocier au prochain volet tant attendu de sa série, cela pourrait aussi avoir dautres explications.

Dune part, la mauvaise santé de GTA Online signifie quil pourrait faire partie dune extension prévue pour le jeu en ligne, tandis que la sortie imminente de Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition signifie que Rockstar pourrait même envisager dajouter de la nouvelle musique à ses jeux plus anciens.

Nous avons toujours limpression que toute sortie concrète pour GTA 6 est dans au moins plusieurs années, après tout, donc si Dre fait effectivement de la musique pour ce jeu, il ferait mieux dêtre daccord avec une longue attente avant que quiconque puisse réellement lentendre .