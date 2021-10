Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rockstar na pas attendu longtemps pour nous donner plus de détails sur sa trilogie remasterisée de jeux Grand Theft Auto - en confirmant dabord que le package sortira numériquement le 11 novembre 2021, puis en nous donnant un tas de séquences de gameplay à enfoncer nos dents.

Une mise à jour importante du site officiel de la trilogie confirme également que cela coûtera 55 £ ou 60 $, ainsi que des détails sur certaines des améliorations apportées aux trois jeux du pack. Une sortie physique apparemment limitée suivra le 7 décembre.

Mieux encore, San Andreas - The Definitive Edition sortira sur Xbox Game Pass, tandis que GTA III - The Definitive Edition arrivera sur PlayStation Now, donnant aux joueurs des deux côtés de lallée une chance dessayer les remasters.

Les mises à niveau massives de la résolution et des textures sont immédiatement évidentes dans la bande-annonce, tout comme les nouveaux modèles de personnages qui font de leur mieux pour refléter les graphismes légèrement caricaturaux utilisés par les jeux originaux (devenant plus réalistes au fur et à mesure).

Rockstar affirme que les trois jeux bénéficient désormais de schémas de contrôle modernes dans la veine de GTA V, avec un meilleur ciblage et un meilleur jeu de tir, ainsi que de meilleures mini-cartes et roues de sélection darmes. Chaque élément des visuels des jeux a été remanié, jusquaux effets météorologiques et à un tout nouvel éclairage.

Vous obtiendrez plus de détails sur lenvironnement et des distances de tracé beaucoup plus longues. Sur PC, cela sera aidé par la technologie DLSS de Nvidia, tandis que sur PS5 ou Xbox Series X, les jeux cibleront la résolution 4K à 60 images par seconde pour un gameplay fluide et net.

Cest certainement un tour desprit de voir les jeux en mouvement, à la fois nouveaux et familiers, mais il restera à voir à quel point les styles artistiques se marient bien avec le gameplay moderne une fois que nous pourrons mettre la main dessus.

