Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Rockstar a peut-être confirmé quil publiera une collection de GTA III, Vice City et San Andreas pour PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC et Nintendo Switch, mais il na pas encore révélé les améliorations que les joueurs connaîtront. . Officiellement, cest.

Selon Rockstar Intel, un article a été trouvé sur les propres pages dassistance du développeur qui a révélé des détails clés sur les remasters. Il a été rapidement retiré à nouveau, il est donc probable quil ait été publié tôt par erreur.

Le texte maintenant supprimé indiquait que la trilogie comportera un "nouvel éclairage brillant", des "améliorations environnementales", des "textures haute résolution" et "une augmentation des distances de dessin".

De plus, le système de contrôle sera renouvelé pour correspondre à GTA V, y compris le système de ciblage de combat.

Ce sont des améliorations assez importantes et garantiront que les jeux classiques sont adaptés à une nouvelle génération de consoles et dordinateurs.

On ne sait pas encore quand le GTA - The Trilogy: The Definitive Edition sortira, mais nous avons déjà entendu "plus tard cette année".

La collection sera également disponible pour iOS et Android en 2022.

Rockstar célèbre actuellement le 20e anniversaire de Grand Theft Auto III.

Maintenant, tout ce que nous avons à faire est de le convaincre de remasteriser et de rééditer les GTA originaux de haut en bas qui ont commencé tout le shebang.