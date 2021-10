Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après des mois de rumeurs, Rockstar a officiellement confirmé une collection remasterisée contenant Grand Theft Auto III, Vice City et San Andreas.

Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition est "à venir" et a été créé pour célébrer le 20e anniversaire de GTA 3.

Plus tard ce mois-ci marque un anniversaire très spécial pour Rockstar Games : 20 ans depuis la sortie originale de Grand Theft Auto III. – Rockstar Games (@RockstarGames) 8 octobre 2021

Il sera disponible plus tard cette année pour PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC et Nintendo Switch (comme ci-dessous).

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition arrive sur #NintendoSwitch plus tard cette année ! pic.twitter.com/AKZQsBbE8f – Nintendo UK (@NintendoUK) 8 octobre 2021

Il sera également disponible sur mobile (iOS et Android) à partir de début 2022.

Auparavant, des rumeurs suggéraient que les trois jeux classiques seraient « fortement modifiés » pour leur sortie sur les consoles modernes.

Les spéculations ont également indiqué que Rockstar Dundee avait fait le gros du travail sur les remasters, et que la collection était à lorigine censée être un bonus gratuit pour ceux qui achetaient Grand Theft Auto V sur PS5 ou Xbox Series X/S.

Cependant, le résultat final était si bon quil a été décidé de le sortir seul.

Espérons que si cela se passe bien, nous aurons également Liberty City et Vice City Stories remasterisées dans un proche avenir. Encore mieux serait GTA 1 & 2, plus GTA London. Maintenant, il y aurait une chose.

