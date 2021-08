Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le site de jeux vétéran Kotaku rapporte que les développeurs derrière la légendaire série Grand Thief Auto, Rockstar, prévoient un autre remasterisation des jeux de la série, et cette fois ce nest pas seulement pour GTA V.

Kotaku affirme que Rockstar prévoit une trilogie remasterisée de Grand Thief Auto III , Grand Thief Auto Vice City et Grand Thief Auto San Andreas. Selon la source des sites, les jeux seront recréés à laide d Unreal Engine 4 et présenteront un mélange « danciens et de nouveaux graphismes ».

Très probablement, Rockstar cherchera à conserver le style artistique original de lère PS2 / Xbox tout en mettant à jour les textures et léclairage granuleux pour quelque chose dun peu plus moderne. Cette notion est corroborée dans le rapport, car Kotaku affirme que même si linterface utilisateur et dautres éléments de ce type recevront une nouvelle couche de peinture, Rockstar souhaite que le gameplay "se sente" comme loriginal.

Une capture décran dun mod de remasterisation GTA III 2018 - la source Kotaku affirme que le remaster officiel ressemblera à quelque chose de similaire.

Plus tard, le rapport détaille comment Rockstar envisage de remasteriser la trilogie GTA depuis un certain temps déjà, mais la pandémie de COVID-19 a retardé les plans de lentreprise non pas une ni deux, mais au moins trois fois, affirme Kotaku.

Il est également mentionné comment Rockstar voulait à lorigine que la trilogie soit offerte comme une sorte de "merci" à la base de fans qui a acheté les prochains remasters GTA V pour la PS5 et la Xbox Series X / S, mais comme les plans ont changé, la trilogie peut en fin de compte, voir une sortie uniquement numérique vers octobre de cette année.

La partie la plus cool de tout cela est peut-être que ces trois jeux sont disponibles sur mobile et le sont depuis un certain temps déjà, et selon le rapport, le remaster sera en fait transplanté sur iOS et Android sous forme dapplication - bien sûr , moyennant des frais distincts.

Kotaku affirme quen plus des versions iOS et Android à venir – soit à la sortie, soit peu de temps après – la trilogie remasterisée GTA sera lancée sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One, PC, Nintendos Switch, Googles Stadia et PC. Rockstar a toujours été assez pointilleux en ce qui concerne les versions PC, alors ne soyez pas surpris de voir un lancement PC également à une date retardée comme les versions mobiles – cest si le rapport de Kotaku se concrétise réellement.

Aucun mot encore sur les performances attendues, mais il y a quelques jours à peine, nous avons expliqué comment le prochain remaster de GTA V devrait fonctionner à 4K, 60FPS sur les consoles de nouvelle génération, nous serions donc choqués si ceux-ci arrivaient avec des chiffres montrant rien de moins.