GTA 5 fonctionnera à 4K, 60FPS sur PS5

(Pocket-lint) - Nous savons depuis un certain temps que Grand Theft Auto V arrive dans la prochaine génération. Limprimante dargent tout conquérante dun jeu de Rockstar narrêtera tout simplement pas de vendre des copies, même des années après sa première sortie, et la PS5 et la Xbox Series X/S marqueront la troisième génération de console sur laquelle elle sera apparue.

Maintenant, cependant, nous avons notre premier aperçu essentiellement concret du type de mises à niveau que les nouvelles versions apporteront dun point de vue technique, plutôt que de simplement faire des hypothèses sur ce à quoi le nouveau matériel pourrait ressembler le jeu de Rockstar.

Le blog PlayStation en langue allemande a mis en ligne un article sur les jeux à venir sur PlayStation dans les mois à venir, et parmi les titres que nous connaissions déjà, il y a un paragraphe sur GTA 5 Expanded And Enhanced Edition.

Il dit (en allemand, bien sûr), que le jeu fonctionnera à 60FPS en résolution 4K native, ce qui est une excellente barre à effacer, bien que nous ne sachions pas sil aura des détails améliorés et tracera des distances à parcourir avec ces paramètres.

Cela confirme également à nouveau que le jeu sortira le 11 novembre 2021, il ne reste donc pas trop de temps avant quil ne sorte à nouveau. Cela pourrait représenter une excellente occasion pour les joueurs de profiter à nouveau de son histoire, compte tenu du temps écoulé depuis sa première sortie.