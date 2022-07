Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Razer s'est à nouveau associé à la marque japonaise de streetwear Bape pour sortir une collectionothor, appelée A Gaming Ape Spring Summer 2022, qui comprend une ligne de vêtements ainsi qu'une gamme de périphériques.

Les deux entreprises ont collaboré pour la première fois en décembre 2020, avec une collection capsule qui, selon elles, s'est vendue en quelques secondes. Deux ans plus tard, cette collection s'est agrandie pour inclure davantage de modèles et de coloris. Razer affirme même qu'elle a doublé de taille. Forts du succès de ce premier partenariat, ils s'associent à nouveau pour chevaucher la ligne du jeu et de la mode.

Razer

Leur dernière collection comprend les produits suivants :

T-shirt Razer x A Bathing Ape Gaming Ape Tee : 115 GBP/$125 USD/125€.

GBP/$125 USD/125€. T-shirt d'équipe Camo 93 Razer x A Bathing Ape : £229 GBP/$245 USD/245€.

GBP/$245 USD/245€. Sweat à capuche zippé Razer x A Bathing Ape Shark : £519 GBP/$529 USD/619€

GBP/$529 USD/619€ Short de survêtement de basket-ball Razer x A Bathing Ape : £309 GBP/$349 USD/349€ (en anglais)

£309 GBP/$349 USD/349€ (en anglais) Short de survêtement Easy Razer x A Bathing Ape : £229 GBP/$245 USD/245€ (en anglais)

£229 GBP/$245 USD/245€ (en anglais) Casquette Snapback Razer x A Bathing Ape : 169 GBP/179€ (USD)

169 GBP/179€ (USD) Razer x A Bathing Ape Sneakers M2 BAPE STA : £319/$359 USD/359€

£319/$359 USD/359€ Housse de protection Razer x A Bathing Ape V2 : £79.99 GBP/$79.99 USD/79€ (en anglais)

£79.99 GBP/$79.99 USD/79€ (en anglais) Razer x A Bathing Ape - Razer Skins : £79.99/$79.99 USD

: £79.99/$79.99 USD Razer x A Bathing Ape - BlackWidow V3 : 199 ,99 GBP/99,99 USD/219€ (en anglais)

,99 GBP/99,99 USD/219€ (en anglais) Razer x A Bathing Ape Iskur X : $699 USD/759€ (Non disponible au Royaume-Uni)

Parmi les points forts, on trouve les baskets BAPE STA qui brillent dans le noir, faisant rayonner un logo de serpent à trois têtes avec la teinte verte de Razer. La nouvelle collection capsule comprend également des tee-shirts A Gaming Ape qui représentent la tête A Gaming Ape portant les casques Kraken de Razer. La collection est complétée par du matériel de marque comme la housse de protection Razer x BAPE pour les ordinateurs portables de 15 pouces. La housse est imperméable et possède un tapis de souris intégré portant la marque du camouflage. Un clavier Razer BlackWidow V3 co-marqué sera également disponible.

Enfin, la chaise de jeu Razer Iskur X reçoit un nouveau design BAPE et est disponible en noir et en quartz avec le design imprimé camo.

Selon Razer, la collection A Gaming Ape sera une édition limitée - avec seulement "1 337 unités par style disponibles" en vente sur Razer.com, RazerStore London, et BAPE en ligne.

Écrit par Maggie Tillman.