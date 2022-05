Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il ne fait aucun doute que le jeu sur PC est en pleine expansion. Il n'est peut-être pas aussi à la mode que les consoles, mais non seulement il s'agit de la plateforme de jeux la plus ancienne de toutes, mais il progresse également à un rythme beaucoup plus rapide.

Cependant, il peut également s'agir d'une activité plus onéreuse, avec des plates-formes de jeu décentes coûtant des milliers d'euros. Et puis il y a tous les périphériques et accessoires à prendre en compte.

En plus du PC lui-même, vous aurez probablement besoin d'une souris, d'un clavier, d'un écran, d'un casque et même d'une chaise de jeu. Et, si vous voulez diffuser vos exploits, vous aurez probablement besoin d'une caméra et d'un microphone.

L'une des sociétés qui fournit à peu près tout ce que vous pouvez souhaiter ajouter à une configuration de jeu sur PC est Razer. Créée il y a près d'un quart de siècle, elle est aujourd'hui à la pointe du marché des périphériques, tant pour les joueurs professionnels que pour les amateurs de jeux vidéo. C'est l'une des rares entreprises à proposer pratiquement tous les périphériques dont vous avez besoin. Nous avons donc rencontré Chris Mitchell, responsable de sa division PC, pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur les accessoires de jeu pour PC.

Il nous a dit ce qu'il faut rechercher dans une souris ou un clavier, pourquoi les temps de réponse sont si importants, et même l'intérêt de l'éclairage RVB. Nous espérons que vous trouverez quelques bons conseils en cours de route.

Pocket-lint : Quelle est l'importance des accessoires et des périphériques pour un joueur sur PC ?

Chris Mitchell : Ils sont incroyablement importants.

Nous avons tendance à nous considérer comme une sorte de Nike du jeu. Il est évident que vous allez être freiné si vous n'avez pas le bon périphérique.

L'exemple le plus simple est celui de la souris. L'objectif de la conception est de faire de la souris une véritable extension de votre main. Ainsi, tout ce qui se passe dans un jeu, tout ce qui se passe sur l'ordinateur, n'est qu'une extension naturelle du mouvement de votre main. Cela devient intuitif et il y a plusieurs choses qui doivent se produire pour que cela devienne une réalité.

Tout d'abord, il faut que le mouvement soit très précis. Aujourd'hui, la plupart des capteurs sont relativement précis, mais même au plus haut niveau, il y a encore des différences. Ainsi, dans la gamme de produits Razer, nous avons maintenant la nouvelle Viper V2 Pro - notre dernière souris avec une précision de résolution de 99,8 % et prenant en charge les DPI et les pouces par seconde. Elle offre une accélération bien supérieure à la capacité humaine. La souris ne manquera donc jamais d'être exacte et précise en termes de mouvement.

Vous voulez également que votre souris soit fiable : vous ne voulez pas qu'elle fonctionne mal ou qu'elle se bloque.

Il s'agit donc de vitesse, de précision et de fiabilité lorsqu'il s'agit d'une souris, et on peut dire la même chose des claviers ou même des casques. Mais il est évident que les périphériques ne peuvent pas tout faire. Si j'avais les chaussures de course d'Usain Bolt. Je ne le dépasserais probablement pas encore.

PL : Est-ce que jouer sur un PC est différent de jouer sur une console ? Tu n'as pas besoin de beaucoup d'accessoires pour jouer sur une console.

CM : Je ne dirais pas que c'est très différent. Même un contrôleur peut faire une énorme différence.

Je n'ai pas d'expertise particulière dans le domaine des consoles, mais en fin de compte, l'état d'esprit est le même. Vous voulez que votre stick analogique soit ultra précis, qu'il ait la bonne sensibilité, vous pouvez le rendre configurable et ajustable en termes de sensibilité et de tension globale. Les boutons doivent être rapides et optimisés pour la tactilité.

PL : Quelle différence la latence et les taux de rafraîchissement font-ils vraiment pour un joueur ?

CM : Un peu, surtout au niveau supérieur.

Il y a une vidéo intéressante de Nvidia sur Reflex. Elle montrait ce scénario courant dans un FPS où vous attendez, vous êtes au coin de la rue et quelqu'un saute. D'une manière ou d'une autre, bien que vous ayez déjà placé le réticule dans la bonne position, vous vous faites tirer dessus en premier. Une grande partie de cela a à voir avec la latence et les taux de rafraîchissement.

Si vous préférez les jeux occasionnels ou les jeux solo, ces facteurs jouent probablement un rôle moins important. Mais lorsque vous jouez à des jeux compétitifs, en particulier des titres FPS, cela peut faire une énorme différence. Surtout lorsque vous êtes face à des joueurs de niveau égal.

PL : Cela nous amène à parler des technologies sans fil. Il est de plus en plus souhaitable de couper les cordons, mais si vous voulez être le meilleur joueur, devez-vous continuer à utiliser des câbles ?

CM : Le principal avantage du sans fil est la liberté de mouvement. Avec les claviers, ce n'est pas vraiment un avantage, surtout dans un environnement compétitif, simplement parce que vous ne bougez pas votre clavier.

En revanche, pour les souris, nous constatons une augmentation significative des souris sans fil, même dans l'espace concurrentiel. En effet, la latence créée par les technologies sans fil a diminué de manière significative au point que la souris sans fil hyperspeed de Razer bat de nombreuses souris filaires en termes de latence à l'heure actuelle. Elle est à égalité avec certaines des souris filaires les plus rapides du marché.

PL : L'éclairage RVB est une autre grande tendance dans le domaine des jeux vidéo.

CM : Il y a un but à cela, mais pas dans l'espace compétitif, je dirais. Il s'agit principalement d'une fonctionnalité d'immersion.

L'éclairage RVB est moins répandu dans nos produits concurrents. Il ajoute du poids à une souris - pas beaucoup, mais il ajoute quand même du poids. Et il draine la batterie, encore une fois pas une tonne, mais c'est une fonction incroyablement appréciée par les joueurs plus occasionnels.

L'écosystème Chroma RGB s'intègre à des tonnes de jeux. Il se connecte à d'autres appareils. Qu'il s'agisse de votre Philips Hue ou d'une autre lampe intelligente ou ampoule intelligente, il peut créer une expérience de jeu immersive globale avec un éclairage ambiant.

PL : Quelle a été l'importance de l'essor rapide des eSports pour Razer ?

CM : C'est tout pour nous, vraiment.

Razor a été fondé sur le principe du jeu de compétition. C'est dans notre sang, c'est dans notre ADN. À l'époque, Razor était probablement la première entreprise à parrainer des tournois de jeux vidéo.

L'idée entière de Razer est construite sur le principe "pour les joueurs, par les joueurs et en donnant un avantage injuste". En fin de compte, c'est le jeu compétitif qui est à l'esprit. Notre gamme de produits de base est centrée sur ce principe.

PL : Enfin, sivous commencez à jouer, que devez-vous rechercher dans une souris ou un clavier ?

CM : Pour les souris, la forme est primordiale.

Allez chez votre détaillant local et tenez toutes les souris que vous pouvez toucher. Trouvez-en une qui soit confortable. Et pour cela, asseyez-vous. N'essayez pas de savoir si la forme est confortable en position debout.

Si vous n'êtes pas à l'aise avec une souris, même la dernière et la meilleure technologie ne vous rendra pas service. Vous devez être à l'aise pendant de longues périodes de temps. Vous ne pouvez donc la tester qu'en vous asseyant et en déplaçant la souris.

Une fois que vous avez trouvé une forme qui vous est familière, commencez à faire des recherches sur ce qui peut être fourni avec cette forme et ce qui est dans votre budget.

Il en va de même pour les mots-clés. La sensation du clavier est incroyablement importante.

Il existe différentes options, de la membrane et de la membrane mécanique à la membrane mécanique et optique. Il existe des options tactiles linéaires ou à effet de clic, différentes forces d'actionnement, différentes distances d'actionnement. Rien de tout cela, vous pourrez le lire en ligne et dire "Oui, c'est celui-là qui me convient". Allez chez un détaillant, jouez sur quelques claviers et voyez lequel vous semble le plus naturel.

Je peux évidemment vanter certains de nos produits. Mais je le répète, la forme et la sensation du clavier sont les premiers critères à prendre en compte. Ensuite, recherchez les marques qui sont fiables, réputées et qui peuvent vous rendre heureux ou satisfait de votre décision d'achat.

Écrit par Rik Henderson. Édité par Adrian Willings.