(Pocket-lint) - Razer a annoncé une nouvelle manette sans fil portant le nom de Star Wars. Le principal fabricant de périphériques et d'accessoires de jeu a profité du jour idéal - le 4 mai, alias le Jour de la Guerre des étoiles - pour la présenter dans le cadre du bundle "Razer Stormtrooper Wireless Controller and Quick Charging Stand".

Ce nouveau bundle rejoint les autres manettes de Razer portant la marque Star Wars, notamment les éditions Mandalorian et Boba Fett. Elle fonctionne avec la Xbox Series X, la Xbox Series S et tous les modèles de Xbox One. Elle fonctionne également sur PC et Mac avec un adaptateur sans fil (vendu séparément). La manette est dotée de poignées texturées et de gâchettes analogiques à impulsion spéciales qui vibrent et sont sensibles à la pression. Elle offre également un chargement rapide, grâce au support inclus.

Si tout cela vous intéresse, la manette sans fil Razer Stormtrooper et le socle de recharge rapide sont regroupés et peuvent être achetés dès maintenant sur Razer.com au prix de 199,99 $ aux États-Unis. Nous ne savons pas si ce pack de manettes sans fil sera disponible en dehors des États-Unis, et encore moins s'il s'agit d'une série limitée.

Mais le tout est couvert par une garantie d'un an, selon Razer.

Mise à jour : Aux États-Unis, le pack de manettes sans fil Stormtrooper est désormais en rupture de stock. Vous pouvez demander à Razer sur son site Web de vous avertir lorsqu'il sera disponible.

