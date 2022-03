Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer a dévoilé un autre petit clavier ultra-compact qui fait partie de la gamme Huntsman. C'est ce qu'on appelle le Huntsman Mini Analog.

Le Razer Huntsman Mini est ce qu'on appelle un " clavier à 60 % " - mais il s'agit essentiellement d'une version allégée du clavier Huntsman . Le premier Mini, qui a fait ses débuts en 2020, comprend les touches optiques réactives de Razer, les touches PBT à double prise et un câble USB-C amovible qui permet aux joueurs d'utiliser leurs propres câbles personnalisés s'ils le souhaitent.

Le dernier modèle annoncé aujourd'hui conserve la conception ultra-compacte à 60 % de la Mini, mais utilise des commutateurs "optiques analogiques" - qui permettent plusieurs commandes en une seule frappe.

En étant capable de détecter jusqu'où une touche est enfoncée, dit Razer, les commutateurs peuvent déclencher différentes commandes en fonction de la hauteur d'actionnement. "Vous serez en mesure de faire des jeux plus efficaces, en particulier lorsqu'il s'agit d'exécuter des combos avancés et des rotations de compétences", déclare Razer sur son site Web. Ainsi, la principale différence entre ce clavier et l'ancien Huntsman Mini est que le nouveau modèle peut fournir des améliorations d'actionnement - y compris un actionnement réglable ou étagé, ainsi qu'une entrée analogique pour un contrôle plus précis des mouvements.

Razer affirme que ses nouveaux commutateurs sont capables "d'entrées de mouvement fluides à 360 degrés, tout comme les joysticks analogiques et la manette".

Le clavier éclairé RVB a un corps en aluminium et offre toujours des capuchons de touches PBT à double prise et un câble USB-C entièrement détachable. Si cela vous intéresse, il est maintenant disponible pour 150 $ aux États-Unis.

Écrit par Maggie Tillman.