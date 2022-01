Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tout le monde sait que Razer fabrique des équipements de jeu de premier ordre, mais le style tend vers le côté le plus agressif des choses avec des produits nommés comme DeathAdder et Blackwidow .

Si vous préférez quelque chose de plus mignon, mais toujours capable de fragiliser sérieusement, alors Razer a la réponse - sa nouvelle collection Hello Kitty and Friends .

Avec des personnages emblématiques de Sanrio tels que Badtz-maru, My Melody, Kuromi et, bien sûr, Hello Kitty elle-même, le jeu hardcore n'a jamais été aussi adorable.

La collection comprend un combo souris de jeu et tapis de souris construit sur les célèbres tapis DeathAdder Essential et Goliathus Medium.

Les écouteurs Bluetooth Kraken reçoivent une édition spéciale avec des oreilles de chat, un arc et un emblème Hello Kitty rétroéclairé. Bien sûr, vous bénéficiez toujours de l'éclairage Chroma RGB, de la connectivité Bluetooth 5.0 et d'une autonomie allant jusqu'à 50 heures (si vous éteignez l'éclairage).

La chaise de jeu Iskur X fait peau neuve avec tout le gang Sanrio à l'arrière. Même son support lombaire en mousse à mémoire de forme en option reçoit une édition Hello Kitty avec un revêtement en velours rose doux et un motif brodé.

Razer a également de nombreux designs Hello Kitty disponibles pour être personnalisés dans le cadre de son concepteur de tapis de souris personnalisé . Cela vous permet d'ajouter votre propre texte pour un tapis de souris unique en son genre, plutôt soigné.

La collection Razer Hello Kitty and Friends est disponible aujourd'hui sur le site Web de Razer .

Écrit par Luke Baker.