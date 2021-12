Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer a lancé une manette sans fil en édition limitée pour Xbox Series X /S et Xbox One sur laquelle tous les fans de Star Wars vont baver.

La manette sans fil Boba Fett Edition Razer pour Xbox est livrée avec un support de charge et sinspire du casque porté par lemblématique chasseur de primes.

Il est livré avec des déclencheurs sensibles à la pression et des poignées texturées, tandis que le chargeur peut remplir la batterie en "moins de trois heures".

Le contrôleur et la station daccueil sont officiellement sous licence Xbox , tandis que le timing de la conception ne pourrait pas être meilleur étant donné que The Book of Boba Fett commence sur Disney + le 29 décembre 2021.

À lheure actuelle, il ne semble être disponible quaux États-Unis. Dautres modèles sont également sortis ces derniers temps, avec les versions Star Wars : Squadrons et Dark Vador actuellement répertoriées comme étant en rupture de stock.

Manette sans fil Razer édition Boba Fett et support de charge rapide pour Xbox La manette sans fil Xbox Boba Fett Edition sinspire du casque emblématique porté par Fett dans Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Il est disponible avec un support de charge rapide de Razer aux États-Unis pour 179,99 $. Voir l'offre

Si vous préférez le casque argenté de The Mandalorian, celui-ci est toujours disponible aussi.

Razer a également récemment annoncé des stations de chargement rapide pour les manettes sans fil Xbox standard, disponibles dans chacun des principaux thèmes de couleurs.

Ils sont au prix de 39,99 $ chacun et disponibles dans la boutique en ligne Razer .

Nous vous ferons savoir si le contrôleur Boba Fett arrive un jour au Royaume-Uni.