Le casque Razer Kaira X pour PS5 et Xbox mène une nouvelle gamme daccessoires

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Razer a annoncé plusieurs accessoires de jeu pour les propriétaires de consoles.

Le casque filaire Razer Kaira X est à la tête de la nouvelle gamme.

Disponible pour les consoles Xbox et PlayStation, cette dernière étant disponible dans les couleurs PS5 DualSense , il dispose dun pilote TriForce de 50 mm dans chaque oreille. Il existe également un microphone Razer HyperClear Cardoid monté sur perche qui promet de capter la parole de lutilisateur plutôt que les sons ambiants.

Les coussins en mousse à mémoire de forme Flowknit et le rembourrage du bandeau sont utilisés pour plus de confort, même lors de longues sessions de jeu. Il dispose également de commandes sur le casque et se connecte à une manette sans fil via le port audio 3,5 mm. Cela garantit également la compatibilité multiplateforme, vous pouvez donc lutiliser aussi facilement avec un PC ou un appareil mobile (tant quil offre une connectivité audio filaire).

Le Kaira X pour Xbox est disponible en noir ou en blanc, pour correspondre à la Xbox Series X ou S. Il existe également des alternatives pour correspondre aux nombreux thèmes de couleurs de la manette sans fil Xbox : Shock Blue, Pulse Red et Electric Volt.

La version PlayStation correspond au contrôleur DualSense, comme mentionné ci-dessus.

Les deux sont disponibles dès maintenant, au prix de 59,99 £ / 59,99 $ / 69,99 €. Les couleurs alternatives pour Xbox auront le même prix, mais viendront plus tard. Les précommandes seront acceptées à partir du 14 octobre 2021.

Parmi les autres accessoires annoncés, citons le support de charge rapide universel Razer pour Xbox, disponible dans les couleurs Carbon Black, Robot White, Pulse Red, Shock Blue et Electric Volt pour correspondre aux manettes sans fil Xbox.

Il coûte 39,99 £ / 39,99 $ / 59,99 € et est disponible dès maintenant.

Une version Aqua Shift est disponible en pré-commande.

