HAWAII, USA (Pocket-lint) - Ce ne sont pas seulement les appareils mobiles phares que Qualcomm cherche à diriger - voir lannonce de Snapdragon 8 Gen 1 pour cela - car la société vient de dévoiler sa plate-forme G3x Gen 1. Plus grand que cela, cependant, il la présenté dans un appareil portable avec écran et commandes intégrés qui est, eh bien, une affaire assez importante pour rivaliser avec la Nintendo Switch Pro jamais réalisée.

Le prototype de lappareil, appelé « Handheld Developer Kit » Snapdragon G3x, est produit par Razer. Et avant de le considérer comme un autre ordinateur de poche de jeu Android voué à léchec, il y a un point clé à retenir : il peut exécuter Xbox Game Pass et même la bibliothèque Steam de votre PC, ce qui signifie que son offre nest pas seulement des titres mobiles, mais plus avancés des jeux conçus pour jouer avec une manette.

Le prototype Razer abrite un panneau OLED Full HD+ 6,65 pouces pouvant fonctionner à 120 images par seconde, grâce au GPU Adreno de Qualcomm, offrant le genre de spécifications indispensables que les joueurs de nouvelle génération rechercheront. Cest une taille similaire au panneau de 7 pouces de la Nintendo Switch OLED , mais double le taux de rafraîchissement et avec la qualité des couleurs HDR 10 bits.

Branchez cependant lordinateur de poche Qualcomm sur un téléviseur compatible et une sortie en 4K est possible - bien que, pour autant que nous puissions le déterminer, à un taux de rafraîchissement inférieur de 60 Hz.

Lordinateur de poche abrite également une capacité de batterie de 6 000 mAh, une webcam 1080p (plus limage dans limage), le Wi-Fi 6E pour une connectivité réseau filaire rapide et les mêmes vitesses 5G mmWave et inférieures à 6 GHz que celles proposées dans le Snapdragon de Qualcomm. 8 Gén 1 .

Cest cet aspect de connectivité qui rend cet appareil portable encore plus tentant, car sa capacité à être connecté au cloud - si le signal le permet, bien sûr - signifie que vous pouvez jouer en déplacement. Explorez ces titres Xbox Game Pass quand et comme bon vous semble.

Ainsi, alors que lappareil de Qualcomm et Razer ressemble à un ordinateur de poche pour exciter les joueurs, il y a une mise en garde évidente : ce nest pas un vrai produit qui est encore destiné à être mis en vente. Mais si les bons partenaires se joignent à nous, qui sait, cela pourrait être un développement passionnant dans les jeux portables - du genre à nous faire oublier Google Stadia et autres. Pour linstant, il représente une vitrine vraiment intéressante des technologies Elite Gaming de Qualcomm sur laquelle dautres développeurs pourraient également se lancer.