Qualcomm prévoit un appareil de jeu portable, comme le Nintendo Switch

(Pocket-lint) - Qualcomm, la société qui alimente un grand nombre de smartphones dans le monde, prévoit de lancer un appareil de jeu basé sur Android comme la Nintendo Switch , a-t-il été révélé.

Des sources parlant à Android Police , familières avec les plans de Qualcomm, ont fourni de nombreuses informations, y compris des images qui ne peuvent pas être partagées, soulevant plus de questions auxquelles elle répond.

Lappareil aurait un écran de 6,65 pouces et des contrôleurs détachables, un peu comme les Joy Cons du Switch. On pense quil est plus épais quun smartphone typique, laissant de la place pour une batterie de 6000 mAh, ainsi quune ventilation pour tirer le meilleur parti du matériel Snapdragon à lintérieur.

On ne sait pas sur quelle plate-forme Qualcomm cela va reposer, ou sil sagira dune puce personnalisée, mais avec le nombre croissant de téléphones de jeu Android basés sur Snapdragon, nous ne sommes pas surpris que Qualcomm considère cela comme un domaine de croissance potentiel.

Vous pouvez vous attendre à toutes les choses normales que vous obtiendriez sur une plate-forme Qualcomm - Wi-Fi, Bluetooth et tout le reste - alors que lon pense que la connectivité 5G sera probablement incluse pour fournir une connexion constante.

Cela va permettre de jouer en déplacement sur un appareil dédié, mais on ne sattend pas à ce quil prenne en charge les appels, donc ce ne sera pas un téléphone.

La connexion 5G joue naturellement sur les atouts de Qualcomm, mais pourrait également être de prendre en charge des fonctionnalités telles que les services de streaming de jeux. Il peut sagir dune plate-forme pour Google Stadia ou dautres services, cette connexion lui donnant une portée au-delà de votre Wi-Fi domestique.

Il y aura une connectivité à des écrans externes, mais on ne sait pas si cela utilise USB ou HDMI, tandis quun emplacement pour carte SD fournira une extension de stockage - ce qui pourrait être critique si cet appareil devrait durer plus dun an.

Lappareil devrait exécuter Android 12 avec une interface utilisateur personnalisée. On dit que Qualcomm espère inclure le lanceur Epic Games, offrant, espérons-le, une avenue aux titres Epic tels que Fortnite.

Il est probable quune telle console de jeu devrait se concentrer sur la promotion de titres de jeu AAA, y compris PUBG Mobile et Call of Duty Mobile. Le défi auquel Qualcomm serait potentiellement confronté est de pouvoir différencier cette expérience des smartphones phares.

Des jeux comme PUBG Mobile interdisent lutilisation de contrôleurs en raison de lavantage injuste quil donne aux joueurs, tandis que Call of Duty Mobile prend en charge les contrôleurs externes, mais coupe ces joueurs pour quils saffrontent, plutôt que contre les joueurs tactiles.

Ce dont Qualcomm a besoin, cest une bonne raison dacheter un tel appareil en premier lieu. Il ny a pas de demande pour un appareil multimédia séparé de nos jours et si la sélection de jeux est basée sur les jeux mobiles de Google Play, un appareil plus grand nest pas nécessairement un avantage sil est moins pratique à tenir, car cela rend linteraction tactile plus difficile.

Cela pourrait le pousser vers le joueur occasionnel - auquel cas paieraient-ils le prix demandé de 300 $ prévu pour lappareil de jeu de Qualcomm?

Il doit y avoir une sauce secrète pour aiguiser lappétit des clients potentiels et nous pensons que cela devrait se trouver dans les services de streaming comme Stadia, GeForce Now ou xCloud, donnant cette expérience mobile, avec de meilleurs contrôleurs - et laissant votre smartphone être un téléphone.

La date de lancement de lappareil de jeu de Qualcomm serait le premier trimestre 2022, ce qui suggère que nous pourrions en voir une mention au Snapdragon Summit 2021 (généralement tenu en décembre), ou un lancement commercial au CES en janvier ou au MWC en février.

Cest si cela arrive sur le marché: Qualcomm fabrique toujours des appareils de référence pour les domaines dans lesquels il travaille - la VR par exemple - et cela pourrait bien devenir un autre projet de référence qui ne viendra jamais sur le marché.

Écrit par Chris Hall.