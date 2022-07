Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'extension du stockage sur une Xbox Série X ou S est un peu plus limitée que sur la PS5, avec un seul choix sur le marché - les cartes d'extension de stockage de Seagate.

Heureusement, le Prime Day a permis de faire une bonne économie sur la version 1 To de cette carte SSD normalement coûteuse, du moins au Royaume-Uni.

Ce prix normal est si élevé qu'il est un peu déconcertant pour les personnes qui cherchent à acheter la carte, mais le fait de réduire les choses de près de 100 £ le rend beaucoup plus raisonnable. Cela en fait une évidence si vous êtes ennuyé de devoir supprimer vos jeux pour faire de la place à de nouvelles options.

En particulier sur la plus petite série S, l'espace est limité, avec de gros titres comme Call of Duty : Warzone, il est vraiment difficile de conserver plus de quatre ou cinq jeux sur une seule console, à moins qu'il ne s'agisse de petits titres indépendants nécessitant moins d'espace.

Heureusement, contrairement à la PS5, l'installation de la carte d'extension de stockage Seagate se fait en une seule étape, avec un emplacement plug-and-play à l'arrière de la console, prêt à recevoir l'extension de stockage.

Écrit par Max Freeman-Mills.