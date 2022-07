Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - L'extension du stockage interne de votre PlayStation 5 est un projet populaire depuis le lancement de la console, vous permettant d'installer plus de jeux en une seule fois, mais il est généralement coûteux de le faire.

LePrime Day a permis de faire une superbe affaire sur le SSD SN850 de WD_Black, ce qui signifie que vous pouvez ajouter un téraoctet de stockage supplémentaire pour moins de 100 £.

WD_BLACK SN850 1TB - économisez £158.25 Il s'agit d'une économie considérable, qui permet de réduire de 61 % le prix du SSD et de le ramener à seulement 99,74 €. Voir l'offre

C'est la raison pour laquelle nous sommes plus favorables à l'approche de Sony qu'à celle de Xbox en matière d'extension de stockage : la concurrence sur le marché fait que des offres comme celle-ci apparaissent, réduisant considérablement le prix de l'extension.

Si vous ne cherchez qu'un disque de 500 Go ou si vous voulez un énorme disque de 2 To, chacune de ces versions du SN850 offre également des réductions, mais elles sont beaucoup moins importantes en termes de pourcentage d'économie.

Si vous voulez un guide sur la façon d'installer le SSD une fois que vous l'avez obtenu, vous avez de la chance, car vous pouvez consulter nos conseils ci-dessous.

Le SN850 est livré avec un dissipateur thermique préinstallé qui s'adapte parfaitement à l'emplacement que Sony a laissé ouvert sous les capots de la PS5, ce qui facilite son installation.

Une fois qu'il sera connecté à la console, vous pourrez choisir l'emplacement d'installation des jeux et déplacer les titres très rapidement et facilement, ce qui vous permettra de conserver plus facilement les jeux qui occupent beaucoup d'espace sur le disque dur, comme Call of Duty : Warzone.

Écrit par Max Freeman-Mills.