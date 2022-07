Notre casque PS5 préféré bénéficie d'une réduction importante lors du Prime Day.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous avons testé des dizaines et des dizaines de casques de jeu, alors quand une bonne affaire arrive sur celui que nous utilisons réellement au quotidien, nous ne manquons pas d'en parler.

L'Arctis 7P+ de Steelseries est, à notre avis, le meilleur casque pour la plupart des gens qui ont une PS5, et vous pouvez l'acheter sur Amazon UK dès maintenant avec une remise de 31 % grâce au Prime Day.

Pour ce qui est de la raison pour laquelle nous pensons que l'Arctis 7P+ est si génial, le premier facteur est le confort de port, avec le bandeau de lunettes de ski, marque de fabrique de Steelseries, qui maintient son poids sur votre tête de manière très agréable, et des coussinets d'oreille qui sont doux et légers.

Le son est, bien sûr, de première classe, ce qui permet de distinguer facilement les détails clés et d'apprécier les moments calmes et les moments plus forts de votre jeu.

Nous aimons même le look du casque, qui s'accorde bien évidemment avec celui de la PS5, tout en contraste avec le blanc et le noir.

Le micro rétractable est génial, et le fait de pouvoir le ranger sans craindre de perdre un bras détachable est une bénédiction plus on l'utilise.

Enfin, vous pouvez également le brancher sur un PC, une Switch ou la plupart des appareils dotés d'un port USB-C pour une compatibilité multiplateforme, ce qui complète une liste de fonctionnalités assez complète.

Écrit par Max Freeman-Mills.