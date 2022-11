Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Pokémon Scarlet et Violet ne sont pas sortis depuis longtemps mais ils battent des records de ventes pour Nintendo et The Pokémon Company.

Pour en savoir plus sur ces jeux et voir quelques bandes-annonces, consultez notre article à leur sujet ici même.

Si vous faites partie des millions de personnes qui se sont rendues dans le nouveau pays de Paldea pour explorer et compléter leur Pokédex, ou si vous prévoyez de le faire très bientôt, vous cherchez peut-être quelques conseils pour vous aider à passer un meilleur moment. Voici quelques conseils et astuces à retenir pendant que tu joues.

Ne négligez pas le chemin de l'histoire !

Pokémon Violette et Ecarlate vous amènent à Paldea avec l'option intrigante de suivre trois histoires différentes en même temps, après une brève section d'introduction.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Vous pouvez vous rendre dans chaque salle de gym pour gagner le droit de devenir Champion Pokémon, comme vous y encourage votre amie Nemona, ou bien vous lancer dans la lutte contre les bases de l'équipe Star remplies de méchants élèves absentéistes, avec l'aide de la mystérieuse Cassiopée. Enfin, il y a des Pokémon Titan à étudier avec un autre étudiant, Arven.

Nous vous conseillons de les faire tous les trois en même temps - ne vous contentez pas d'aller jusqu'au bout d'un volet sans les autres. Cela vous offrira la meilleure expérience dans les trois, avec des batailles qui ont un sens en termes de niveau, et vous guidera également dans le pays.

Faites des raids sur Tera

En explorant les grandes zones ouvertes de Pokémon Scarlet et Violet, vous repérerez rapidement de grands groupes de cristaux dont l'effet de lumière les rendra encore plus visibles.

Ce sont les Raids Tera - ils vous transportent dans un combat coopératif contre un Pokémon térastalisé qui sera difficile à battre. Si vous parvenez à le vaincre, vous aurez la chance d'attraper un monstre souvent rare.

Ces combats sont très amusants, et vous n'avez pas besoin de vos amis en ligne pour les faire. Choisissez d'y aller seul et trois compagnons IA vous rejoindront. Recherchez-les si vous voulez remplir davantage votre Pokédex, car certains Pokémon ne peuvent apparemment être trouvés que par leur intermédiaire.

Explorez à fond

Les zones ouvertes de Paldea sont vraiment très vastes, surtout lorsque vous commencez à explorer le terrain un peu plus largement.

C'est pourquoi il est toujours utile de prêter attention à ce qui vous entoure et de bien explorer chaque zone - vous trouverez beaucoup d'extras parsemés un peu partout.

Il y a des tas d'objets à ramasser, des raids Tera à apprécier et des dresseurs à combattre, qui vous aideront à faire monter votre groupe en niveau. Vous pourriez aussi trouver de nouvelles zones ou grottes à explorer.

Faites attention aux types de Tera

Dans Pokémon Scarlet et Violet, il y a un nouveau mécanisme appelé Terastalisation, qui transforme votre Pokémon en une version cristalline de lui-même.

Il ne fonctionne qu'une fois par repos dans un Centre Pokémon, et peut renverser le cours d'une bataille si vous arrivez au bon moment. Il peut également changer le type de votre Pokémon - mais le nouveau type ne sera pas un mystère.

Vérifiez leurs détails dans votre groupe et vous verrez à la fois le ou les types de votre Pokémon actuel, et le type qu'il aura lorsqu'il sera térastalisé - ce dernier se trouve dans une case plus pointue à droite des types habituels.

Essayez la coopération

Pokémon Violette et Écarlate intègrent une fonction de coopération plus poussée que la plupart des jeux Pokémon qui les ont précédés, vous permettant de parcourir le monde ensemble, d'accomplir des raids Tera et bien plus encore.

C'est idéal si vous êtes un parent dont l'enfant joue au jeu, mais c'est aussi très amusant pour les groupes d'amis qui l'expérimentent ensemble. Essayez-le en vous rendant dans le cercle jaune près de n'importe quel Centre Pokémon et suivez les instructions.

Faites attention aux niveaux

En explorant Paldea, il vous arrivera d'être un peu en avance sur ce que vous êtes "censé" être, c'est-à-dire sur la façon dont les concepteurs pensent que vous allez jouer.

Le moyen le plus simple de savoir si cela s'est produit est d'évaluer le niveau des Pokémon sauvages qui vous entourent. S'ils sont beaucoup plus puissants que votre groupe, vous aurez peut-être plus de plaisir ailleurs.

Trouvez des Pokémon Titan pour obtenir plus d'options de mouvement

Lorsque vous trouvez des Pokémon Titan avec Alven dans le cadre d'une histoire dans Violette et Écarlate, vous débloquez de nouvelles façons de vous déplacer dans le monde, de la course à l'escalade - ce sont des techniques très utiles.

Donc, pour être sûr de pouvoir accéder à tous les endroits, cela vaut la peine de donner la priorité à ces Titans lorsque vous en voyez un près de vous sur votre carte.

Écrit par Max Freeman-Mills.