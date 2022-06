La date de sortie de Pokémon Scarlet et Violet est confirmée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pokémon Écarlate et Violet sortira le 18 novembre 2022, une nouvelle bande-annonce a confirmé, montrant beaucoup de gameplay, de nouveaux personnages et les légendes de couverture du jeu.

Vous pouvez regarder la bande-annonce de trois minutes ci-dessous, pour voir les nouveaux lieux et monstres qu'elle présente, et il y a beaucoup de détails juteux contenus dans celle-ci.

D'une part, nous pouvons voir les trois Pokémon de base en mouvement, et d'autre part, la bande-annonce confirme que, pour la première fois, les jeux mettront en scène différents Professeurs Pokémon - d'habitude, ce sont les listes qui sont un peu différentes, plutôt que le Professeur principal.

Dans Scarlet, ce sera le Professeur Sada, tandis que les joueurs de Violet auront Turo pour les guider. Nous rencontrons également votre amie Nemona, qui semble vouloir vous aider et vous défier tout au long de l'histoire, comme le veut la tradition.

La bande-annonce se termine également par un aperçu des deux nouveaux Pokémon légendaires qui orneront les couvertures des jeux : Koraidon et Miraidon. Nous ne savons pas grand-chose au-delà de leurs noms, mais le site Web du jeu indique désormais que "ces deux Pokémon sont censés avoir des pouvoirs qui dépassent de loin ceux des autres Pokémon, mais les détails concernant Koraidon et Miraidon sont encore entourés de mystère".

Scarlet and Violet apportera également la coopération à quatre joueurs sur la tablette, vous permettant d'explorer des zones ouvertes ensemble, et il sera intéressant de voir quelles limites s'appliquent à comment et quand cela est ouvert aux joueurs.

Nous espérons en apprendre davantage sur le jeu au cours de l'été à venir, mais il est juste de dire que visuellement, il semble être une étape bienvenue par rapport à Sword and Shield, et même par rapport au plus récent Legends Arceus.

Écrit par Max Freeman-Mills.