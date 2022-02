Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les prochains jeux Pokémon principaux sont en route - The Pokémon Company a utilisé les célébrations de la Journée Pokémon de 2022 comme le moment idéal pour annoncer Scarlet et Violet, les deux prochains jeux de la série, qui arrivent sur Nintendo Switch.

Nous avons la première bande-annonce des jeux et des aperçus des Pokémon de retour et des tout nouveaux Pokémon, il y a donc beaucoup d'informations sur les jeux. Voici tous les détails clés que vous devez savoir.

Vous pouvez voir la première bande-annonce de Pokémon Scarlet et Violet ci-dessus, et heureusement, ce n'est pas un petit extrait pour taquiner leur sortie, mais plutôt un aperçu complet de trois minutes des jeux en mouvement, avec de nombreux clips de gameplay coupés tout au long.

La première bande-annonce des jeux jumeaux se termine par l'information qu'ils arriveront fin 2022, ce qui, selon nous, signifierait autour des vacances en hiver, il reste donc un peu de temps avant leur sortie.

Cela dit, c'est quand même une bonne nouvelle qu'ils sortent cette année, d'autant plus que 2022 a déjà vu la sortie de Pokémon Legends : Arceus à un très bon accueil. Il n'est pas trop souvent que vous obteniez plus d'une version de Pokémon appropriée au cours d'une année civile, après tout.

Les deux jeux ont tous deux été annoncés pour Nintendo Switch et seront entièrement exclusifs à cette plate-forme, ce qui n'est pas du tout une surprise, compte tenu de l'histoire de la franchise sur les machines de Nintendo. Ils ne sortiront sur aucune autre console, ni sur PC.

Nous commencerons là où les joueurs voudront - les Pokémon de départ du jeu ont été dévoilés, et ils ont déjà l'air très mignons.

Ils sont Sprigatito, un chat herbeux; Fuecoco, un crocodile enflammé; et Quaxly, un caneton. C'est un très bel ensemble de démarreurs du point de vue du design, à notre avis, avec des designs plus simples et plus purs que ceux que les générations récentes ont apportés à la table, nous espérons donc qu'ils sont un signe de choses à venir d'autres nouveaux monstres.

Bien qu'il y aura comme toujours une liste de Pokémon de retour pour accompagner une gamme de nouveaux designs, les plus grands détails sur le gameplay qui ont émergé ne concernent pas les files d'attente. Au contraire, ils sont basés sur la façon dont le jeu se déroulera réellement.

D'une part, le développeur Game Freak appelle le monde véritablement ouvert du jeu et a déclaré que vous pourrez vous déplacer des villes vers les zones les plus sauvages entre elles sans aucune transition ni écran de chargement, ce qui est vraiment excitant s'ils peuvent tirer éteint.

Nous avons vu comment les systèmes de monde ouvert pourraient aider la série à se moderniser dans Legends Arceus, donc cela pourrait être la prochaine grande étape vers une nouvelle apparence pour les principales entrées de la franchise.

Bien qu'il ait montré une grande partie du monde dans lequel Scarlet et Violet seront installés, le nom de la région n'a pas été détaillé dans la bande-annonce de révélation, et Game Freak n'a pas officiellement confirmé grand-chose à ce sujet.

Cependant, au cours de la dernière décennie, la plupart des jeux Pokémon se sont inspirés d'une région du monde réel, comme le Royaume-Uni pour Sword and Shield .

Cela a probablement continué pour les nouveaux jeux, et la plupart des observateurs s'accordent à dire qu'il semble qu'une combinaison de l'Espagne et du Portugal soit à l'honneur cette fois-ci.

La géographie est un match solide, mais ce sont des points de repère comme une version en jeu de La Sagrada Familia de Barcelone qui font vraiment pencher la balance en faveur de ces pays. Nous devrons attendre une confirmation formelle, mais surveillez cet espace.

Nous pouvons également supposer que, comme d'habitude, il y aura une équipe de méchants ignobles à affronter tout au long de notre voyage, ainsi qu'au moins une paire de nouveaux légendaires à rencontrer, il reste donc encore beaucoup à apprendre sur la perspective de Scarlet et Violet. récit.

Écrit par Max Freeman-Mills.