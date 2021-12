Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pokémon Go pour iOS permettra désormais aux utilisateurs de découvrir le jeu avec des fréquences dimages plus élevées.

Grâce à la dernière mise à jour, la version 1.191.0, repérée pour la première fois par The Verge , les joueurs peuvent désormais débloquer des taux de rafraîchissement plus fluides via le menu des paramètres du jeu.

Auparavant, Pokémon Go était plafonné à 30 images par seconde pour tous les utilisateurs diPhone, bien que la décision du développeur Niantic dactiver les fréquences dimages natives soit extrêmement bénéfique.

Bien que ce changement soit le plus présent sur liPhone 13 Pro et liPhone 13 Pro Max et leurs écrans 120 Hz ProMotion, même les modèles diPhone plus anciens pourront améliorer lexpérience.

Fait intéressant, cependant, le déverrouillage de ces fréquences dimages plus élevées devra être effectué manuellement par lutilisateur et ne sont pas simplement disponibles par défaut. On ne sait pas pourquoi - bien que cela soit probablement lié à des problèmes de durée de vie de la batterie - mais vous pouvez le faire dans les "Paramètres avancés" du jeu sous "Taux de rafraîchissement natif".

Bien sûr, ce nest pas la mise à jour la plus révolutionnaire jamais publiée par Niantic - dautant plus que Pokémon Go, par nature, nest pas le jeu le plus exigeant graphiquement que vous puissiez exécuter sur votre iPhone.

Comme nimporte qui avec un iPhone 13 Pro ou Pro Max (ou, en effet, tout utilisateur dAndroid qui a des taux de rafraîchissement plus élevés disponibles depuis un certain temps) vous le dira, cependant, pouvoir découvrir vos applications et jeux préférés avec des animations et un défilement plus fluides se sent tellement mieux.

