(Pocket-lint) - La société Pokémon a révélé les dates de sortie de ses prochains jeux Nintendo Switch , Pokémon Legends: Arceus Switch, Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl.

Ayant été révélé lors dune présentation numérique spéciale en février , le trio Switch est très attendu. Et, heureusement, vous navez pas à attendre trop longtemps pour que les premiers jeux arrivent dans les magasins.

Pokémon Brilliant Diamond et Pokémon Shining Pearl sont des remakes de la très appréciée Diamond Version et Pearl Version qui sortent en 2006 pour la Nintendo DS (2007 en dehors du Japon).

Les toutes nouvelles éditions de Switch seront disponibles à partir du 19 novembre 2021.

Pokémon Legends: Arceus est un tout nouveau jeu et servira de préquelle aux titres Pokémon existants, car il se déroule «depuis longtemps».

Il se déroule dans une région de Sinnoh contrairement à celle de Diamond and Pearl et vous charge de créer et de remplir le tout premier Pokédex.

Le jeu sera disponible à partir du 28 janvier 2022.

En attendant, vous pouvez consulter New Pokémon Snap, qui a récemment été publié pour Switch.

Il vous permet de voyager dans la nature et de prendre des photos de divers Pokémon pour remplir un album photo virtuel. Cest un plaisir calme et sain pour petits et grands.

Écrit par Rik Henderson.