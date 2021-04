Lévénement du poisson davril de Pokémon Go revient à nouveau

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le poisson davril est peut-être une tradition séculaire, mais cest aussi généralement un domaine un peu risqué pour les marques - seule une blague soigneusement planifiée peut éviter toute mauvaise volonté si elle est mal dirigée. Pokémon Go a emprunté une voie différente ces derniers temps, évitant complètement les blagues.

Au lieu de cela, il a un événement annuel du poisson davril qui a lieu un jour chaque année, et il est de retour pour 2021. Il se déroule toute la journée à votre heure locale et signifie que votre routine peut être un peu différente de la normale.

Tout au long de la journée, vous verrez plus de Pokémon connus pour leur nature malicieuse dans la nature, cest-à-dire des créatures comme Aipom, Croagunk et Purrloin, entre autres. De plus, vous rencontrerez également Ditto beaucoup plus fréquemment pendant lévénement, et il pourra se déguiser en Pokémon quil na pas jusquà présent déguisé en Pokémon Go.

Vous verrez également beaucoup plus de Team Go Rocket et de ses grognements pour la durée de la journée, et leurs équipes comporteront toutes Shadow Aipom. En termes dobjectifs, il y a une nouvelle recherche chronométrée Team Go Rocket à compléter - si vous y parvenez, vous gagnerez un radar Super Rocket et dautres récompenses pour démarrer.

Le billet de blog complet de Niantic contient dautres conseils sur ce que vous pouvez faire pour tirer le meilleur parti de lévénement, y compris le fait que vous devriez essayer de prendre des captures décran pendant que vous jouez pour voir ce qui se passe.

Écrit par Max Freeman-Mills.