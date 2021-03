Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cest une année spéciale pour les fans de Pokémon - 2021 sonne dans le 25e anniversaire de cette franchise conquérante du monde, deux décennies et demie depuis la sortie du jeu original sur la Game Boy de Nintendo.

Depuis lors, il y a eu dinnombrables spin-offs, films, émissions de télévision, un énorme jeu de cartes et plus de marchandises quun Farfetchd pourrait ébranler un poireau. À travers tout cela, cependant, il y a eu les principaux jeux Pokémon, élargissant régulièrement la liste des monstres et nous faisant découvrir de nouvelles terres.

Nous les avons tous réunis ici pour célébrer le chemin parcouru - découvrez chaque jeu Pokémon principal pour voir comment ils ont changé à travers lhistoire.

La première génération de jeux Pokémon a été une révélation, mais aussi un peu compliquée. Au Japon, les premiers à sortir ont été le rouge et le vert, mais le bleu est venu rapidement après avec quelques améliorations. Le rouge et le bleu se sont ensuite rendus dans le reste du monde avec quelques petites différences entre les versions.

Quelques années plus tard, Yellow est sorti comme package définitif, vous permettant de collecter plus de Pokémon, de favoriser une connexion avec un Pikachu grincheux et de rendre la triche beaucoup plus difficile (trouble-fête!). Les 151 Pokémon originaux de ces jeux sont toujours les plus emblématiques de tous.

Avec la Game Boy Color, la série Pokémon éclate en couleur, et largent et lor sont toujours le filigrane absolu de la série dans nos esprits. En élargissant la formule avec une nouvelle gamme de conceptions de créatures brillantes et un nouveau monde à explorer, elles sont plus moroses et enrichissantes.

De plus, dans lun des grands rebondissements du jeu, terminer le jeu vous a permis de revisiter le monde des jeux de dernière génération comme un défi de fin de partie expansif, culminant dans le plus grand combat de la série, contre Red lui-même dans Mt Silver. Crystal est venu un an plus tard pour tout lier.

La Game Boy Advance a apporté une nouvelle fidélité graphique à la table, et Pokémon a sauté à bord avec Ruby et Sapphire, suivi par Emerald les améliorant davantage.

Une autre nouvelle terre a fait signe, avec de tout nouveaux monstres à collectionner, et de nouvelles options de mouvement, y compris la course à pied, ont rendu les choses un peu zippées. Le design du monde était magnifique, tandis que Groudon et Kyogre sont deux des légendaires les plus mémorables à lavant-scène de la série.

La Game Boy Advance a également accueilli un nouvel élément de base pour la série en 2004 - des remakes et des rééditions. Ces refontes des premiers jeux de la série les ont amenées à de nouvelles générations de joueurs et les ont rendues beaucoup plus faciles et plus pratiques à jouer.

Ce serait le meilleur moyen de jouer au premier jeu pendant des années, jusquà une version plus récente sur Switch, et de vraiment capturer la joie de ces premières versions.

La Nintendo DS est un ordinateur de poche bien-aimé pour une bonne raison, et elle a introduit une ère de graphismes 3D pour Pokémon et a marqué un éloignement des sprites (que certains ont pleuré). Les batailles sont restées avec ces versions magnifiquement dessinées pour le moment, cependant.

Diamond et Pearl étaient de superbes entrées pour baptiser la DS avec, cependant, avec leur version attache, Platinum. En fait, ces jeux ont mérité des remakes qui sortiront plus tard cette année, Brilliant Diamond et Shining Pearl.

Ensuite, il était temps de donner à Silver and Gold une nouvelle peinture, permettant aux joueurs de découvrir le plaisir de rechercher Ho-Oh et Lugia eux-mêmes sans avoir à creuser un Game Boy pour le faire.

Le résultat est de superbes fêtes de nostalgie qui vous permettent de jouer à travers vos meilleurs souvenirs sans aucune des aspérités que vous auriez pu oublier.

Le noir et blanc sont des jeux Pokémon intéressants pour plusieurs raisons, notamment parce quils rendent lhistoire du jeu un peu plus ciblée par rapport à certaines entrées précédentes.

Il sest également complètement coupé des générations précédentes, avec une nouvelle liste de monstres et pas danciens joueurs - un jeu audacieux que ses plus grands fans ont trouvé vraiment rafraîchissant.

Les seules suites linéaires de toute la série - cest la distinction majeure qui sépare White 2 et Black 2. Ils reprennent directement quelques années après les événements des premiers jeux, et continuent lhistoire.

Cela les rendait intéressants pour les fans, et si vous aimiez le noir et blanc, il ny avait aucun inconvénient. Ils ont également laissé quelques anciens Pokémon rejoindre la fête afin que les choses soient rafraîchies là-bas également.

La 3DS possède une bibliothèque de jeux étonnamment bonne, et ses graphismes plus costauds ont de nouveau permis à Pokémon de passer à la modélisation 3D complète et à séloigner de lart 2D.

Ces jeux ont apporté ce changement aux batailles pour la première fois, ce qui en fait une étape importante pour la série principale, et bien que les choses soient devenues plus détaillées depuis lors, vous pouvez toujours voir à quel point X et Y étaient importants.

Poursuivant la tradition des remakes, Ruby et Sapphire ont été les prochains sur la 3DS, obtenant une nouvelle couche de peinture majeure et permettant à nouveau aux nouveaux joueurs de découvrir lune des histoires les plus anciennes de la série.

Apportant une touche tropicale à la fête, Sun and Moon (et leurs améliorations ultérieures Ultra) étaient de nouvelles entrées super amusantes qui ont vu les joueurs explorer la région dAlola, fortement modelée sur les cultures insulaires.

Il y avait de nouvelles versions mignonnes de Pokémon familiers à trouver et une histoire agréable à traverser pour remplir ce Pokédex très important.

Avec la Nintendo Switch, Pokémon était lune des rares franchises à obtenir un énorme coup de pouce graphiquement. Il est passé dun jeu portable uniquement à un jeu de console domestique, et les jeux Lets Go étaient un excellent moyen de combler cet écart.

Ce sont dautres remakes des tout premiers jeux de la série Pokémon, mais avec de nouveaux mécanismes comme une capture plus facile et un tout nouveau look qui est complètement adorable. Cela en fait les jeux parfaits pour les nouveaux arrivants sur Pokémon.

Les jeux principaux les plus récents de la série sont également sur Nintendo Switch - Sword and Shield permet aux joueurs dexplorer une terre inspirée du Royaume-Uni, en collectant de nouveaux monstres au fur et à mesure.

Son passage dexpansion majeur signale une autre nouvelle frontière pour la série et suggère que les jeux pourraient ne pas obtenir la réédition standard avec certaines mises à niveau - ce nest pas nécessaire, grâce au DLC!

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Dan Grabham.