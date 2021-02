Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pokémon remonte enfin dans le temps. Le livestream Pokémon Presents daujourdhui, célébrant le 25e anniversaire de la franchise, a dévoilé un nouveau jeu majeur pour la série, Pokémon Legends: Arceus.

Cela ramènera les joueurs dans un passé lointain pour explorer la région familière de Sinnoh, alors quils essaient de compiler le tout premier Pokédex pour la région, et ressemble à une belle nouvelle imagination de lunivers.

Les joueurs pourront traverser un monde ouvert et se battre comme ils en ont lhabitude, mais il semble quil y ait beaucoup de nouveaux mécanismes à maîtriser, y compris la possibilité dattraper des Pokémon dans le monde même.

Le jeu devrait sortir pour le Switch au début de 2022, et nous avons hâte den savoir plus à ce sujet dici là.

Pendant ce temps, Sinnoh a attiré encore plus dattention sous la forme de remakes récemment annoncés de jeux de lère DS à venir également sur le Switch. Brilliant Diamond et Shining Pearl sont des mises à jour incroyablement mignonnes des jeux bien-aimés, de lapparence des choses.

Ce sont des remakes fidèles avec un style artistique mis à jour qui a lair vraiment beau et adorable, et devrait permettre à une nouvelle génération de joueurs dexplorer la région vibrante, ainsi que daccueillir à nouveau ceux qui ont joué aux jeux originaux sur DS. Ils sortent fin 2021.

Enfin, nous avons eu un peu plus de gameplay pour New Pokémon Snap, qui sortira dans quelques semaines seulement - cette fois, montrant plus de mécanismes et denvironnements de caméra. Comme vous lespérez, cela ressemble à un jeu super relaxant et accueillant, et nous avons hâte de lessayer.

Pour un court stream, cest plein de bonnes nouvelles! Maintenant, tout ce que nous pouvons faire est dattendre la sortie des jeux réels ...

Écrit par Max Freeman-Mills.