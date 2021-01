Le nouveau Pokémon Snap sort le 30 avril sur Switch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Cela fait un petit moment que nous navons plus entendu parler de New Pokémon Snap, la suite tant attendue de lun des jeux les plus appréciés de lère Nintendo 64.

La suite a été annoncée à lété 2020 avec une première bande-annonce, mais nous nen avions pas beaucoup entendu parler jusquà présent - Nintendo et The Pokémon Company ont dévoilé une nouvelle bande-annonce et confirmé sa date de sortie au 30 avril 2021.

Cest sympa et bientôt, et fait de New Pokémon Snap une partie importante de ce qui est le 25e anniversaire de la franchise Pokémon dans son ensemble - une occasion qui devrait mériter tout un tas dannonces tout au long de lannée.

La bande-annonce est assez magnifique, montrant des environnements avec le genre de détails et de richesse dont de nombreux fans rêvent depuis des lustres. Il montre également le personnage du joueur, un jeune photographe qui explorera le monde de Lental, le nouvel espace où se déroule le jeu. Cette fois, ce sera le professeur Mirror qui vous guidera.

Il semblerait que le crochet de lhistoire va tourner autour de certains Pokémon rayonnant de ce quon appelle le phénomène Illumina, et nous avons hâte den savoir plus lorsque nous mettrons la main sur le jeu.

Il semble quil y aura des représentants de nombreuses générations de Pokédex à prendre en photo lorsque vous effectuez des visites guidées dans les zones, avec des éléments que vous pouvez utiliser pour encourager les poses et linteraction entre différents monstres.

Écrit par Max Freeman-Mills. Édité par Rik Henderson.