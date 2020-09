Pokémon Go se prépare à annuler certains changements de verrouillage

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Plus tôt cette année, les développeurs Niantic ont apporté des changements substantiels à la façon dont vous pouvez jouer à son succès mobile Pokémon Go, ce qui rend beaucoup plus facile de continuer à jouer, à attraper et à améliorer les monstres sans quitter votre maison.

Cela sest produit pour des raisons évidentes - avec la pandémie en forte augmentation et les gens de plus en plus enfermés chez eux, jouer à Pokémon Go comme dhabitude nétait plus quelque chose que beaucoup de gens pouvaient faire en toute sécurité.

Maintenant, cependant, certains de ces changements sont en train dêtre ramenés à quelque chose de plus proche de lancienne façon de faire les choses, une tactique intéressante de Niantic qui attire déjà sa juste part de questions.

Les principaux changements sont de ne laisser votre Pokémon collecter automatiquement les avantages Pokéstop que si vous êtes à court de fournitures, au lieu, bien sûr, de la quantité de marche nécessaire pour faire éclore les œufs et de lencens ne faisant que renforcer son attrait pour Pokémon lorsque vous marchez.

Celles-ci nannulent pas tous les changements initialement apportés par Niantic, mais représentent tout de même un petit retour aux attentes des activités de plein air, ce qui inquiète certains, qui feraient remarquer que de nombreux pays du monde connaissent une deuxième vague. du COVID-19 et les États-Unis continuent de voir un grand nombre de cas, pas assez de changements pour justifier le retour en arrière.

Quoi quil en soit, en attendant tout changement de cœur, le nouveau système sera en place pour les joueurs de Pokémon Go à partir du 1er octobre.

Écrit par Max Freeman-Mills.