Pokémon Go pourrait bientôt bénéficier dun abonnement payant

(Pocket-lint) - Pokémon Go pourrait adopter un modèle dabonnement payant, selon les indices trouvés dans le code source du jeu.

Une catégorie de service dabonnement a été trouvée dans la section magasin du code Pokémon Go par lutilisateur de Reddit, martycochrane.

Il entre dans les détails sur le site à propos de toutes les données extraites du dernier APK, mais la recherche dabonnement correspond aux anciennes rumeurs sur un mouvement potentiel de Niantic.

Comment cela fonctionnera nest pas clair. Les réponses sous son message vont des excités, les fans espérant que cela signifie que vous pouvez payer des frais mensuels pour les achats dans le jeu, aux sceptiques. Certains pensent que le script dans le code pourrait simplement être une référence au lien déjà existant entre Pokémon Go et Pokémon Home.

Dautres choses trouvées au cours de la mine de données incluent le fait que Megas est leur propre niveau de raid - que les joueurs comprendront et applaudiront instantanément - et quil existe un nouveau type de quête spécifiquement pour Mega évoluant.

Mega Evolved-Pokémon arrivera dans le jeu "plus tard cette année", après avoir été dévoilé par The Pokémon Company à la mi-juin . Ils ont dabord été initiés à la franchise dans Pokémon X et Y sur la Nintendo 3DS et ont été fortement sollicités par la communauté Go depuis longtemps.

Écrit par Rik Henderson.