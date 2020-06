Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La société Pokémon nest pas assise sur ses lauriers après la réception réussie de sa bande - annonce de New Pokémon Snap - elle est suivie dune autre vidéo Pokémon Presents, cette fois entièrement dédiée à son nouveau combattant de larène en ligne, Pokémon Unite.

Le jeu utilise le modèle classique MOBA (arène de combat en ligne multijoueur) mis en place par des géants du genre comme League of Legends et DOTA 2, mais met une touche Pokémon claire sur les choses.

Les joueurs choisissent des Pokémon emblématiques à contrôler, à travers les générations de jeux, et au cours dun match, ont la possibilité de monter de niveau et dévoluer vers des formes plus puissantes, en choisissant de nouveaux pouvoirs en fonction de leur style de jeu et de la situation du match.

Les joueurs saffronteront sur des cartes symétriques, en accumulant des points pendant quils se battent et attrapent des Pokémon sauvages autour de la carte, et en effet se éliminent mutuellement, avant de les accumuler à des points stratégiques de "but" sur le territoire de lopposition. Au fur et à mesure que le chronomètre de jeu décompte, ces scores peuvent être multipliés pour ajouter à la tension.

Le jeu sera jouable à la fois sur les plates-formes mobiles et sur le Switch, avec le crossplay activé, et cette focalisation mobile sexplique par limplication des Tencent Games de plus en plus massifs, avec lesquels The Pokémon Company sest associé sur le titre. Il ny a pas encore de date de sortie, mais le jeu sera "gratuit pour commencer", ce qui suggère quil y aura des déblocages et plus liés aux achats dans le jeu.