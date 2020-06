Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le Pokémon Go de Niantic obtiendra un Pokémon Méga-évolué plus tard cette année.

Lannonce a été faite lors de lévénement vidéo Pokémon Presents le 17 juin 2020, parallèlement au dévoilement de Pokémon Snap pour Nintendo Switch .

Mais que sont les Pokémon méga-évolués? Et que pouvez-vous espérer ajouter à leur arrivée?

Nous essayons de répondre à ces questions sur la base de ce que nous savons pour linstant.

En 2020, Mega Evolution arrivera sur Pokémon GO! Vous pouvez vous attendre à rencontrer des Pokémon méga-évolués dans le monde réel! #PokemonGO pic.twitter.com/o25v1onTaT - Pokémon GO (@PokemonGoApp) 17 juin 2020

Présentée pour la première fois avec Pokémon X et Y sur Nintendo 3DS , Mega Evolution peut avoir lieu dans des batailles Pokémon si un entraîneur détient une pierre clé et que chaque Pokémon détient la bonne Mega Stone.

Cest un effet temporaire qui rend ce Pokémon spécifique plus fort pendant la bataille. Il ne peut pas être activé en dehors du combat, du moins dans la série RPG.

La manière dont il sera utilisé dans Pokémon Go na pas encore été révélée. Le PDG et président de la société Pokémon, Tsunekazu Ishihara, a expliqué lors du flux en ligne Pokémon Presents que nous verrons "une nouvelle version de Mega Evolution", qui "tire parti du gameplay unique de Pokémon Go".

Cela pourrait signifier que vous pourriez rencontrer des Pokémon méga-évolués en dehors des batailles. Ou vous devrez peut-être collecter des pierres clés et des méga pierres pour les utiliser afin daméliorer votre propre Pokémon.

Nous le saurons sans aucun doute dans les semaines et les mois à venir.

Selon Bulbapedia en ligne, provenant de fans , 46 types différents de Pokémon évolués peuvent être méga-évolués - 26 de X et Y, 20 dOmega Ruby et Alpha Sapphire. Certains, y compris Charizard, peuvent être méga-évolués en deux types différents, selon la méga pierre détenue.

Un Pokémon Mega-Evolved est préfixé avec le mot "Mega", comme dans "Mega Venusaur".

Les Pokémon qui peuvent être Mega Evolved sont:

De Pokémon X et Y

Abomasnow

Absol

Aerodactyl

Aggron

Alakazam

Ampharos

Blastoise

Blaziken

Charizard

Garchomp

Gardevoir

Gengar

Gyarados

Heracross

Houndoom

Kangaskhan

Lucario

Manectric

Mawile

Medicham

Mewtwo

Pinsir

Scizor

Tyranitar

Florizarre

Pokémon Rubis Oméga et Saphir Alpha

Altaria

Audino

Beedrill

Camerupt

Diancie

Gallade

Glalie

Latias

Latios

Lopunny

Metagross

Pidgeot

Rayquaza

Sableye

Salamence

Sceptile

Sharpedo

Slowbro

Steelix

Swampert

Nous ne savons pas encore si tous ou seulement certains dentre eux feront leur entrée dans Pokémon Go.

À lheure actuelle, The Pokémon Company a seulement déclaré que Mega Evolution arriverait dans le jeu en "2020". Cependant, certains ont suggéré quil arriverait bientôt dans le jeu.

Un courant de pensée est que Niantic évitera une telle mise à jour majeure jusquà ce que davantage de restrictions de verrouillage aient été levées dans les pays du monde entier.

Bien quil ait ajouté une multitude de nouvelles fonctionnalités pour rendre le jeu AR plus facile à jouer à la maison, trouver des Pokémon Mega-Evolved serait sans aucun doute plus excitant lorsque vous voyagez à lextérieur. Cela pourrait être la raison pour laquelle il ny a pas encore de date fixe.